The Bronzing Powder Compact in Edizione Limitata by La Mer

Ricominciamo a pensare all’estate, alle vacanze, alle giornate all’aria aperta e soleggiate. Per un look baciato dal sole che si fonda perfettamente con la pelle, ogni giorno dell’anno La Mer propone The Bronzing Powder Compact in Edizione Limitata. Si tratta di una palette con infuso il Miracle Broth™. Questa polvere vellutata al tatto, si amalgama armoniosamente per illuminare e definire la carnagione, lasciando la pelle radiosa, sana e naturale. Con l’utilizzo del Powder Brush, l’applicazione del prodotto sarà più semplice: sulle zone dove il sole naturalmente bacia la pelle, come la fronte, le guance, il naso e il mento. Passare sopra le guance e il décolleté per un risultato uniforme.

