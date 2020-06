Il Gourmet e Boutique Hotel Tanzer riapre in sicurezza

Pubblicità

Il Gourmet e Boutique Hotel Tanzer, Val Pusteria, a Issengo/Falzes, nasce come Casa di famiglia: i proprietari e gestori, la famiglia Baumgartner, accolgono gli ospiti nella casa in cui sono nate e vissute più di cinque generazioni. Il connubio tra il moderno design e gli elementi naturali degli interni crea un ambiente accogliente, in cui regnano la pace e la tranquillità e si respira subito aria di casa. L’edificio è stato ristrutturato nel 2015 dallo studio di architetti EM2 di Brunico, all’insegna dello stile e dell’eleganza, con l’obiettivo di custodire la tradizione in modo autentico e nuovo al tempo stesso. La struttura dell’edificio è stata ricoperta in legno di larice che le conferisce un aspetto sostenibile e, al contempo, un elegante stile délabré, che si inserisce in modo armonioso nell’ambiente circostante. Gli interni dell’hotel si caratterizzano per un ambiente esclusivo e ricercato, dove l’arredo è selezionato con cura e dove decorazioni particolari danno un tocco in più di cura e personalità.

Le camere e le suite del Tanzer sono luoghi di pace e tranquillità. L’hotel Tanzer ospita 21 camere: ognuna è unica, con l’elemento ricorrente dell’iconica poltrona bergère, rivestita con diversi tessuti colorati. La cucina è il fiore all’occhiello del Gourmet e Boutique Hotel Tanzer: lo chef Hannes, insieme alla sua affiatata brigata di cucina, ogni giorno stupisce gli ospiti con la sua proposta che abbina creazioni contemporanee ai piatti tradizionali della cucina altoatesina e mediterranea. La qualità dell’offerta enogastronomica ha valso all’hotel importanti riconoscimenti, quali l’inserimento nella guida Ristoranti d’Italia 2019 del Gambero Rosso, la segnalazione nella rinomata guida Michelin nel 2019, il riconoscimento di tre cucchiai nella Guida Schlemmer Atlas 2019 e, infine, l’inserimento tra i migliori ristoranti dell’Alto Adige della Guida Gault Millau 2019.

Se la cucina del Tanzer è raffinata e di eccellente qualità, gli ambienti in cui questa viene degustata non sono certo da meno, dall’accogliente stube tradizionale al ristorante à la carte, gli ospiti possono rilassarsi in un’atmosfera intima e raffinata Ovviamente non manca un’oasi dedicata al Benessere con la Spa. L’intero ambiente è stato progettato con materiali naturali, legno e pietra. Il calore avvolgente e il profumo di essenze naturali accolgono gli ospiti nell’area wellness, dove è possibile godersi la sauna ad infrarossi e quella finlandese. Oltre alla sauna, è possibile rigenerarsi della vasca idromassaggio a 7 posti o scegliere per un biomassaggio. Nella sala relax (tutta in legno di cirmolo con una stufa) gli ospiti potranno dimenticare ogni pensiero dolcemente avvolti dal gradevole calore del camino, avvolti da una morbida coperta.

