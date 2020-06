Lo spirito wild impazza sui bikini Calzedonia

Pubblicità

Tigrato, leopardato, zebrato… la tendenza dalla sensualità più selvaggia di sempre torna alla ribalta e ci fa cambiare pelle. Irriverente, sfrontato, a tratti eccessivo. È l’animalier style, un grande classico che riesce ancora a stupire e provocare. Ed è forse proprio questo il segreto di così tanta longevità. Era l’inizio degli anni anni’40, quando una sensualissima pin up di nome Betty Page faceva girare la testa ai suoi ammiratori indossando beachwear a stampa animalier da vera predatrice.

Ebbene, anche oggi lo stile sauvage torna a stregare con la propria grinta sexy e femminile come non mai. Per la primavera/estate 2020 dimentichiamo dunque minimalismo e rigore e puntiamo tutto su stampe feline maculate. Energica fashionista, la donna Calzedonia non rinuncia ad indossare con stile le tendenze di stagione della nuova collezione PE 20.

A farsi spazio tra i colori accesi, motivi geometrici e pattern esotiche, sbarazzina e vivace sgomita la fantasia più ricercata dell’estate. Welcome to the jungle. È il grido del brand veronese che risponde all’esigenze fashion di tutte le sue follower, dalle più classiche alle più modaiole.

In pochi sguardi si resta travolti dalle atmosfere safari, nel bikini due pezzi e nel modello costume intero a fondo nero animato dalla stampa tigri all over. Shapes estremamente femminili caratterizzano tutti i modelli che diventeranno dei veri e propri must have per la prossima estate, da sfoggiare sulle spiagge più mondane ma anche durante gli aperitivi al tramonto abbinati ad un pareo o ad una maxigonna e a sandali lace-up.

Pubblicità

1 di 3

www.calzedonia.com