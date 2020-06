Collezione New Classic Operà di Marchi Cucine

Pubblicità

Sofisticata e austera, Operà di Marchi Cucine è una cucina componibile di grande stile e con un design dinamico che ne amplifica l’eleganza. Un modello che gioca sulle tonalità del beige, del nero e dell’acciaio, con dettagli e finiture evocative che fanno da cornice al vivere quotidiano.

Questa cucina è caratterizzata da un’isola centrale che ospita la zona fuochi e dall’imponente vetrina con vetri all’inglese che richiama l’epoca vittoriana. In questo modello convivono stili diversi, sospesi tra passato e presente e al tempo stesso proiettati verso il futuro per un piacere di vivere la cucina made in Italy intesa come cuore pulsante della casa, dove riscoprire giorno dopo giorno il vero sapore della vita.

Realizzata in legno massello di rovere e disponibile nelle laccature beige, fumo, ostrica e in tinta flamish, la cucina su misura Operà possiede elementi preziosi come i piani in marmo e numerosi particolari e finiture che arricchiscono le infinite possibilità di personalizzazione del modello.

Pubblicità

www.marchicucine.it