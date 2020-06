Quellenhof Luxury Resort Lazise: riapre il 5 stelle Lusso

Pubblicità

A pochi giorni dalla riapertura della casa madre in Val Passiria, è pronto a ripartire anche il Quellenhof Luxury Resort Lazise. Da sempre contraddistinti dalla stessa qualità, i due resort di lusso ripartono con la stessa garanzia Covid-Free: massima sicurezza per la vacanza benessere d’eccellenza a marchio Quellenhof. Il 5 stelle Lusso di Lazise sorge in un territorio tutto da scoprire: bike, escursioni, golf e tour in barcasono solo alcune delle molte attività outdoor da praticare nella cornice del Lago di Garda.

Punto di forza di entrambi i Quellenhof Resorts è l’ampio spazio a disposizione degli ospiti sia negli ambienti interni sia nelle aree esterne, caratteristica che permette di godere di tutti i servizi in piena sicurezza. Già valorizzati nella moderna struttura del Quellenhof Lazise, gli spazi acquistano ora un’ulteriore importanza grazie ad accorgimenti appositamente studiati, come l’ampliamento del Bistro panoramico “La Piazza”. Come tutte le aree di ristorazione, saranno accessibili anche le aree wellness: le due piscine esterne, i laghetti naturali balneabili, le cinque saune e i bagni turchi, le zone relax con daybed a distanza XL. Oltre ad avere a disposizione i ben 2.000 mq di spa del resort, gli ospiti del Quellenhof Lazise possono scoprire il meraviglioso territorio veronese grazie a una vasta scelta di attività all’aperto: ben 11 campi da golf con offerte speciali per gli ospiti del Quellenhof, spettacolari paesaggi da raggiungere con percorsi escursionistici a piedi o in bici, lungolago per una rigenerante “mindful running”. Must della vacanza a Lazise? La gita in barca sul Lago di Garda, e il Quellenhof ha pensato anche a questo con il servizio di noleggio dal porto “Ponte Vecchio” di Lazise.

Il piano d’azione dei Quellenhof Luxury Resorts comprende una vera e propria “Coronavirus task force” per aggiornamenti periodici sulla situazione ed una costante supervisione medica degli esperti del Medical Center dell’hotel. Misure di sicurezza efficaci e discrete prevedono misurazione automatica della temperatura, dispenser no touch di disinfettante, check-in e concierge online, menu e lista vini consultabili da smartphone, standard igienici certificati dall’OMS. Inoltre al Medical Center è possibile effettuare veloci e sicuri test per rilevare la presenza del virus o degli anticorpi, test a cui si sottopongono regolarmente tutti i collaboratori dei resort.

“Pacchetto speciale Come Back: -20%”: 2 notti in mezza pensione gourmet, con accesso ai 2.000 mq di wellness&spa e ricco programma sportivo. A partire da € 368,00 a persona (14-19/06.2020 – 21-26/06.2020 – 28/06-03/07.2020