Nuovo Perfectionist Pro Aqua UV Gel SPF 50 by Estée Lauder

Il nuovo Perfectionist Pro Aqua UV Gel SPF 50 offre una protezione solare di livello professionale e di ultima generazione contro gli effetti visibili di tutti i principali tipi di aggressione ambientale nocivi per la pelle, fra cui raggi UVA/UVB e inquinamento. Una formula in attesa di brevetto, caratterizzata dall’Estratto di Giglio Tigre, che combatte i danni all’elastina, un elemento chiave del tessuto connettivo che offre supporto alla pelle mantenendola elastica e compatta. Aiuta a prevenire la formazione dei segni d’invecchiamento precoci come linee e rughe, macchie d’età e perdita di compattezza che possono essere accelerati dall’esposizione al sole. Un’associazione calibrata con precisione di 8 potenti antiossidanti, fra cui Estratto di Giglio Tigre, Vitamine C ed E, Resveratrolo ed Estratto di Tè Verde, aiuta la pelle a difendersi contro le inevitabili aggressioni ambientali. Questa potente formula conferisce protezione antiossidante contro gli agenti inquinanti quali ozono, fumo, raggi infrarossi e polveri sottili.

Ingredienti avanzati dall’azione rinforzante, fra cui l’Estratto di Pianta di Cactus, aiutano la pelle a trattenere l’idratazione per aiutare a prevenire la disidratazione provocata da cause esterne come riscaldamento e aria condizionata mentre la formula favorisce il rafforzamento della pelle contro le aggressioni di origine ambientale. Potenti anti-irritanti come l’Estratto di Alghe e Caffeina, aiutano a mantenere la pelle decongestionata e lenita. In questo modo la pelle riesce ad auto-proteggersi naturalmente nel miglior modo possibile.

Applicare la mattina come ultimo passo della routine di trattamento. Non unge. Non appiccica. Non ostruisce i pori. Lascia la pelle più luminosa, liscia e protetta, creando una base ideale per il trucco. Inoltre è ideale per tutti i tipi di pelle.

