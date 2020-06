Masseria San Domenico, un gioiello dell’ospitalità pugliese

Pubblicità

La sua bellezza e il suo fascino svettano lungo il litorale di Savelletri di Fasano, tra Bari e Brindisi: Masseria San Domenico, “La Masseria” per antonomasia. Il nucleo principale della struttura, composto da una torre d’avvistamento per la difesa dalle incursioni saracene, riporta alla magica atmosfera della Puglia quale luogo di incontro tra l’Oriente e il Mediterraneo. Tutt’intorno ettari ed ettari di ulivi secolari che ospitano la piscina, spettacolare e immensa, di acqua salmastra, circondata da rocce naturali e rivoli d’acqua, simbolo di questa struttura.

Gli spazi interni sono ampi e luminosi, con volte a stella, e le 40 camere e suite, tutte immerse nel rigoglioso giardino, sono arredate con la sobria e raffinata eleganza delle residenze di campagna. Ciò che rende davvero speciale il soggiorno alla “Masseria” è la sua inconfondibile atmosfera, esclusiva ma al contempo calda e rilassante, caratterizzata dal più totale e assoluto rispetto della privacy e della tranquillità. Senza pari la proposta enogastronomica: unica e autentica, permette di assaporare le specialità della tipica cucina pugliese che si rifà alle antiche ricette della tradizione a base di ingredienti selezionati secondo la stagionalità e l’offerta del territorio, provengono dall’azienda agricola che circonda la struttura.

La bontà dei piatti inoltre, non prescinde mai dai principi della Dieta Mediterranea – dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco – quale schema per un approccio salutare, un vero e proprio stile di vita che ha a cuore il rispetto del territorio, la biodiversità, la conservazione e lo sviluppo della tradizione pugliese.

Ulteriore fiore all’occhiello della “Masseria” i servizi per il benessere e la bellezza tra cui spicca la Talassoterapia che utilizza l’acqua del vicino Mar Adriatico che viene prelevata a 400 metri di profondità, filtrata e resa battericamente pura. Ricca di minerali e oligoelementi che risultano fondamentali per il miglioramento delle funzioni biologiche – in particolare aiutano ad alleviare lo stress e rivitalizzano il corpo e la mente –, viene utilizzata insieme alle alghe che, grazie all’altissima concentrazione di minerali e vitamine, donano rinvigorimento fisico e una profonda disintossicazione. Una vera e propria coccola per ritrovare benessere e bellezza grazie alle proprietà benefiche del mare.

