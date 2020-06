20° Anniversario per l’iconico bracciale Pandora Moments

Pubblicità

Nel 2020, Pandora raggiunge un importante traguardo, celebrando i 20 anni dell’iconico bracciale Pandora Moments, che custodisce le storie di tutti i suoi appassionati. Conosciuto in tutto il mondo e adorato dai collezionisti per essere il gioiello perfetto per esprimere se stessi e i propri valori, il bracciale è stato lanciato per la prima volta nel 2000.

Per tutto il 2020, ogni mese, verrà lanciato uno dei 12 charm di Pandora più amati di sempre in edizione limitata, che diventeranno subito dei must-have da collezionare: il charm quadrifoglio. Caratterizzato da quadrifogli rifiniti in oro 14K, il charm ci ricorda di guardare sempre il lato positivo delle cose ed è perfetto da indossare per portare fortuna nelle nostre vite o da regalare ad una persona speciale. Da sempre un charm tra i più amati, che custodisce le storie e i desideri di tantissime persone di tutto il mondo.

Il charm quadrifoglio in edizione limitata, caratterizzato da dettagli in oro 14k, sarà disponibile dal 20 maggio solo online e in quantità limitata. Ogni charm è caratterizzato da una speciale incisione ideata per i 20 anni e da uno speciale certificato di autenticità.

1 di 2

Pubblicità

it.pandora.net