Wakeup Cosmetics Milano invita al sorriso

Non importa se per un po’ dovremo abituarci alla mascherina, un trucco perfetto può catturare in un battito di ciglia, affascinare in un gioco di colore e di sguardi. La filosofia Wakeup, nata all’insegna della joie de vivre, oggi è più importante che mai.

Focus sull’ombretto, innanzitutto: infinite nuance, nuove texture e nuovi formati per vestire sguardi magnetici e irresistibili: Fancy Creamy Eyeshadow è un ombretto liquido dalla texture cremosa arricchita da resine, cere e oli essenziali. Regala colori vividi e intensi in 13 sfumature dal satin al metallico, per sguardi super-seduttivi. Color Era Gel To Powder Mono Eyeshadow è, invece, una collezione di ombretti composta da 10 splendide nuance. Il colore risulta definito e istantaneo anche grazie alla rivoluzionaria tecnologia PRISMA SHINE® che incapsula pigmenti e luce, garantendo un tocco cremoso e vellutato.

E, ancora, fascino e profondità con le 8 tonalità di Eyeshadow Palette ombretti innovativi che regalano sguardi di velluto, da scegliere in versione matte, metallica, mineral o satin e in tanti colori facili da mixare e morbidi da indossare. Per le ciglia, da provare il mascara All In One abbinato alla matita Long Lasting Eyeliner, che sottolinea la forma degli occhi, crea un impatto glamour, ed è waterproof, per un fascino indelebile. Anche in versione Eyeliner Liquid, per un risultato preciso e una linea senza incertezze grazie allo speciale applicatore.

Tante gioie per gli occhi e poi attenzione anche alle mani che, una volta liberate dai guanti, hanno diritto di essere ancora più belle e curate. Alleati preziosi i Nail Laquer che, grazie alla tecnologia Color Seal, garantiscono una tenuta perfetta per 5 giorni senza bisogno di utilizzare basi o top coat: oltre 40 colori eleganti, chic e glamour. L’applicazione è facile e il finish dona un effetto vinile e glossy per unghie brillanti e irresistibili. Tutti gli smalti Wakeup Cosmetics, grazie alla formula speciale e ai filtri UV, proteggono le unghie dall’ingiallimento.

