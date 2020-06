Samsung presenta Galaxy S20+ BTS Edition e Galaxy Buds+ BTS Edition

Pubblicità

Samsung Electronics, in collaborazione con la band sudcoreana BTS, presenta Galaxy S20+ BTS Edition e Galaxy Buds+ BTS Edition, i nuovi dispositivi che offrono ai fan di tutto il mondo un’esclusiva opportunità per connettersi ancora più da vicino con la propria band preferita.

Il nuovo design di Galaxy S20+ BTS Edition presenta una rivestitura esterna metallica di colore viola. Gli auricolari wireless Galaxy Buds+ BTS Edition e la custodia di ricarica, anch’essi disponibili in viola, riportano il logo della band e l’iconografia con il cuore viola, consentendo ai fan di tutto il mondo di rendere visibile la propria passione attraverso lo smartphone e gli accessori.

Galaxy S20+ BTS Edition

Galaxy S20+ BTS Edition include temi preinstallati ispirati ai BTS e una piattaforma per la community dei fan, Weverse. La confezione di ogni dispositivo include anche adesivi decorativi, per personalizzare ulteriormente i dispositivi, e schede fotografiche con le immagini dei membri della band. Dotato della stessa eccezionale fotocamera utilizzata dai proprietari di Galaxy S20+ per catturare la propria vita e raccontare le proprie storie, il dispositivo offre ai BTS e ai loro fan di tutto il mondo nuovi modi per sentirsi connessi e condividere contenuti creativi tra loro.

Pubblicità

Gli auricolari Galaxy Buds+ BTS Edition avvicinano ancora di più alla musica della band, non solo attraverso il design del dispositivo, ma anche grazie alla superba qualità del suono. Con le ottimizzazioni audio di AKG, gli auricolari Galaxy Buds+ offrono un audio equilibrato, dettagliato e spazioso. Inoltre, l’altoparlante a due vie consente di immergersi completamente nella musica dei BTS. Anche la confezione di Galaxy Buds+ BTS Edition include schede fotografiche della band come omaggio per i fan.

“Galaxy S20+ e Galaxy Buds+ BTS Edition sono il risultato di una collaborazione tra i BTS, che attraverso la musica diffondono un messaggio d’amore e armonia, e Samsung, che mira a creare un futuro migliore tramite innovazioni significative”, ha commentatoStephanie Choi, Senior Vice President e Head of Global Marketing Team della divisione Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “Ci auguriamo che rappresenti una soluzione piacevole e divertente per i fan e i consumatori di tutto il mondo”.

Disponibilità

Pubblicità

Sarà possibile prenotare Galaxy S20+ BTS Edition e Galaxy Buds+ BTS Edition sul sito Samsung.com dal 19 giugno all’8 luglio. Inoltre, preordinando Galaxy S20+ BTS Edition insieme alle Galaxy Buds+ BTS Edition, si potrà usufruire di uno sconto immediato del 50% sulle Galaxy Buds+ (BTS) direttamente a carrello. Tutti i nuovi dispositivi saranno disponibili dal 9 luglio, in occasione del settimo anniversario del collettivo di fan dei BTS, su Samsung.com.