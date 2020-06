Total relax in completa sicurezza alle Terme Merano

Pubblicità

Aperte 365 giorni all’anno, anche le Terme Merano sono rimaste chiuse per l’emergenza sanitaria, la prima chiusura dal 2005. Ma è arrivato finalmente il momento di ripartire, il tutto in completa sicurezza per un’esperienza di vero relax nel cuore della città.

Relax, bellezza, ma anche sicurezza, insomma in una sola parola: il benessere firmato Terme Merano. Numerosi i dispositivi predisposti, dalle mascherine acquatiche a tute e guanti speciali da utilizzare nella MySpa per i trattamenti. Nelle diverse aree del complesso termale sono stati distribuiti una quindicina di dispenser con gel disinfettante; potenziata anche la frequenza di igienizzazione degli ambienti. L’esperienza alle Terme Merano quindi, continuerà ad essere speciale e coinvolgente, sicura e rilassante.

Ci si torna a sedere nel salotto open air nel cuore della città: il Bistro di Terme Merano. Raffinato punto di incontro per la gente del posto, nonché sosta rigenerante per gli ospiti di Terme Merano, il Bistro torna a splendere con la sua atmosfera elegante e allo stesso tempo leggera e informale.

Durante la quarantena si è lavorato dietro le quinte per stupire gli ospiti alla riapertura con tante nuove ricette. Piatti invitanti per la maggior parte a base di prodotti locali, declinati però in modo sempre originale e presentati con grande cura, come vuole la tradizione delle Terme.

Anche lo Shop riapre al pubblico, dopo l’attività solo on line delle scorse settimane. Si possono nuovamente toccare con mano i prodotti firmati Terme Merano, sentire le fragranze di creme e sieri della linea cosmetica.

Pubblicità

Oltre al relax, il parco offre la possibilità di mantenersi in forma e praticare attività fisica. Dal nuoto nella grande vasca a contatto con la natura, al fitness individuale nella piattaforma all’aperto. Gli sportivi possono inoltre approfittare del Virtual Fitness Program, organizzato dal centro fitness, un appuntamento quotidiano virtuale con la salute e l’attività fisica, in attesa di riaprire. I corsi si possono seguire live collegandosi alla pagina Facebook https://www.facebook.com/ fitnesscenterhermemeranvirtual / 2 volte al giorno, alle 9.30 e alle 17.45, dal lunedì al venerdì e il sabato alle 9.30. Si spazia dal pilates al gag, dallo yoga al total body, dal functional al movement training. Tanti istruttori accompagnano in modo professionale e simpatico gli sportivi che vogliono mantenersi in forma e allenarsi divertendosi. Per ogni corso, prima dell’inizio, viene indicato tutto l’occorrente: borraccia, asciugamano, tappetino, a volte un cuscino o una sedia, oppure 2 bottiglie d’acqua o un manico di scopa, a seconda degli esercizi in programma. Tutti strumenti facilmente recuperabili anche a casa.

1 di 3

Pubblicità

www.termemerano.it