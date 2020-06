L’eleganza del look Falconeri è senza tempo

Pubblicità

L’estate è finalmente alle porte, e con lei anche la voglia di ripartire ma sempre con stile. Falconeri pensa ad una linea di abiti in seta che combinano la leggerezza del filato naturale ad un fit in grado di esaltare la silhouette. Lo slip dress Falconeri è pensato con un taglio asimmetrico, con punto vita segnato da un nastro che riprende le spalline andando a creare un gioco di intrecci, il volume è fluttuante grazie alla gonna che scende morbida e svasata. L’eleganza di questo look è senza tempo ed è la scelta perfetta per le nuove ricorrenze estive ma decontestualizzato con una denim jacket o accessori informali diventa l’outfit per accompagnare le occasioni più decontracté.

