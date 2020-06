Una seduta in HI-MACS, leggera e dalle curve sinuose

Pubblicità

Dopo il successo dello scorso anno della seduta CURVE Bench, Nina Moeller Designs ha creato una nuova versione pensata per l’outdoor realizzata interamente nel resistente Solid Surface HI-MACS®. La seduta CURVE Outdoor condivide con la versione indoor il design modulabile e può essere utilizzata sia da sola sia con altri elementi per creare soluzioni adatte a qualsiasi esigenza.

HI-MACS® (pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma) è il materiale ideale per questo progetto poiché è indispensabile la possibilità di creare le curve della seduta attraverso il processo di termoformatura e di affidarsi a tutte le altre straordinarie qualità della pietra acrilica di ultima generazione. HI-MACS® è perfetto per gli esterni grazie all’estrema resistenza a qualsiasi condizione climatica come pioggia, vento e sole, alla facilità di pulizia e di riparazione in caso di piccole imperfezioni.

