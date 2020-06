Sisley-Paris trasforma il Démaquillage in un gesto di benessere sensoriale

Pubblicità

Alla fine della giornata, la nostra pelle è come asfissiata dal maquillage, eccesso di sebo, inquinamento urbano… Ogni giorno è quindi essenziale detergerla, pulirla ed eliminare qualsiasi traccia di impurità per preservarne luminosità e giovinezza. Con il lancio di Mousse Crème Éclat nel 2019, Sisley-Paris ha messo a disposizione la sua expertise proponendo una «gestuelle beauté» particolarmente sensoriale. Il brand ha poi proseguito questa ricerca per rendere il démaquillage un efficace momento di benessere con nuovi gesti e texture entusiasmanti. Ecco che nel 2020, la Ricerca Sisley, crea nuovi detergenti innovativi e arricchiti da attivi soin per la pelle: Baume Démaquillant & Nettoyant aux trois huiles visage et yeux e Gelée Démaquillante yeux et lèvres.



Baume Démaquillant & Nettoyant aux trois huiles visage et yeux, una crema innovativa, ricca, nutriente e confortevole. La texture di questo nuovo trattamento struccante trasforma il maquillage in un momento di piacere: baume dalla consistenza solida e al tempo stesso fondente come il burro, la cui texture si trasforma in olio setoso e leggero all’applicazione per poi divenire, a contatto con l’acqua, un’emulsione lattiginosa di estrema delicatezza che facilita il risciacquo ed elimina le impurità. Un’eccezionale efficacia démaquillante in una formula 100% soin, per viso (tranne labbra) e occhi. Gli oli di Karité, Babassu e Macadamia sono associati al burro di Mango, emolliente e nutriente, e a un olio infuso alla Peonia e all’Alfa bisabololo di origine naturale, particolarmente confortevole. Questa associazione di attivi di origine vegetale agisce in modo efficace per eliminare il maquillage più tenace – anche waterproof – le impurità e le tracce di inquinamento, in tutta delicatezza. In più, la formula protegge dagli effetti disidratanti del calcare.

Gelée Démaquillante yeux et lèvres, dalla texture «gelée» fresca e fondente come un sorbetto, così delicata per gli occhi ma inesorabile con il maquillage, anche il più tenace. Cattura delicatamente i pigmenti del maquillage per liberare ciglia, palpebre e labbra dalla più piccola traccia, anche in caso di waterproof. Efficacia démaquillante & performance soin per uno sguardo visibilmente fresco e rivitalizzato. La formula gelée démaquillante è ricca di attivi idratanti e lenitivi in modo che il contorno occhi resti morbido e vellutato, come l’estratto di Peonia, l’idrolato di Fiordaliso e la Pro-vitamina B5 associata alla Glicerina di origine vegetale. L’estratto di Ginseng e l’idrolato di fiori d’Arancio dalle proprietà tonificanti rinfrescano lo sguardo, per occhi che appaiono riposati.

La gamma:

Baume Démaquillant & Nettoyant aux trois huiles visage et yeux è ideale per tutti i tipi di pelle, compresa quella sensibile, e può essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto. Tolleranza testata sotto controllo oftalmologico e dermatologico.

Gelée Démaquillante yeux et lèvres è ideale anche per occhi sensibili e per chi porta lenti a contatto. Tolleranza testata sotto controllo oftalmologico e dermatologico.

Mousse Crème Éclat Démaquillante Nettoyante Dépolluante è il prodotto lanciato nel 2019. Si applica su viso asciutto o inumidito. Da 1 a 2 pressioni nell’incavo della mano sono sufficienti per massaggiare il viso fino a ottenere una crema corposa. Si elimina accuratamente con acqua.

www.sisley-paris.com