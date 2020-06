La nuova linea di gioielli Quadrifoglio by Recarlo

Pubblicità

È un elogio alla natura quello di Recarlo per la nuova linea Quadrifoglio, il match ideale per uno stile romantico, giocoso e green. Cuori di diamanti selezionati in base ai più elevati standard qualitativi si trasformano in magici quadrifogli e prendono vita su una parure che si compone da girocollo, anello ed orecchini a monachella.

Il simbolo identificativo del brand, il cuore, grazie ad un gioco reso possibile dai maestri orafi valenzani viene rivisitato per dare forma al quadrifoglio, simbolo porte-bonheur per eccellenza.

I gioielli della linea sono da tenere sempre con sé ed offrono molteplici possibilità di indosso. I diamanti a cuore che si intrecciano per creare l’evocativo portafortuna, sono di buon auspicio per trovare l’amore e riconfermarlo giorno dopo giorno.



www.recarlo.com