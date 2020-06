Triennale Estate, 4 mesi di appuntamenti nel giardino di Triennale

Dal 15 giugno Triennale Milano presenta Triennale Estate, la nuova manifestazione che si svolge nel Giardino Giancarlo De Carlo. Un progetto rivolto a tutta la città, per tornare a vivere la cultura dopo i lunghi mesi di lockdown.

4 mesi di programmazione, un ricco calendario di incontri, proiezioni, lecture, cabaret, eventi live, festival, attività per bambini e ragazzi. Il calendario di Triennale Estate riunisce format e attività curate dal Comitato Scientifico di Triennale Milano, dai curatori del Public Program e altre sviluppate in stretto dialogo con organizzazioni culturali milanesi, come AriAnteo, Amici della Triennale, Fondazione Maimeri, Teatro Oscar, I Ludosofici e Dynamo Camp.

