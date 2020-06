Phyto-Poudre Compacte & Le Phyto-Gloss by Sisley-Paris

Pubblicità

Nel 2020 Sisley-Paris rinnova 2 suoi prodotti essenziali per il maquillage reinventando la cipria compatta e il gloss.

La cipria compatta Phyto-Poudre Compacte “Matifiante et Embellissante” è un must nella trousse del maquillage per correggere le imperfezioni, ritoccare, opacizzare e donare alla pelle un finish vellutato, per tutto il giorno e a tutte le età. Una formula “migliorata” in un nuovo scrigno zebrato, accessorio must-have da borsetta. Nel cuore della formula, tre tipi di burro vegetale ultra-emollienti per proteggere l’idratazione e assicurare un confort assoluto: burro di Cacao, burro di Cupuaçu e burro di Mango. Quest’associazione dona cremosità e delicatezza alla texture ed è arricchita dall’estratto di fiori di Ibisco. Ideale per tutti i tipi di pelle, si applica dopo il fondotinta o anche da sola per le amanti del “no make-up” o quasi. Modulabile, si usa in qualsiasi momento della giornata per perfezionare il maquillage e uniformare l’incarnato in tutta trasparenza. La grana della pelle è affinata, rughe e piccoli segni appaiono levigati.

Anche il gloss è divenuto accessorio indispensabile per il maquillage. 100% Insta-friendly e decisamente femminile, rimpolpa le labbra e le veste di una brillantezza effetto “sciroppo”. Ecco Le Phyto-Gloss disponibile in 10 nuance per due effetti: brillantezza scintillante e brillantezza pura. Una formula ultra soin modellante e non appiccicosa per labbra idratate, protette e nutrite è la sfida di questa nuova formula, che si basa sul Complesso Hydrobooster, già presente nel rossetto Le Phyto Rouge, per una perfetta idratazione e un effetto plumping immediato.

L’olio di Macadamia, ricco di Omega 7, uno dei componenti principali del sebo, imita i lipidi cutanei e compensa la mancanza di film idrolipidico sulla superficie delle labbra. Associato all’olio di Karité dalle proprietà nutrienti, lenitive e rigeneranti le labbra saranno più morbide, vellutate e con una piacevole sensazione di confort. A ogni applicazione la texture modella e leviga le labbra per un effetto avvolgente e un confort incomparabile. Da portare solo o come top coat sul rossetto per una maggiore intensità.

Le Phyto-Gloss si presenta in un flacone dorato con striature trasparenti che lasciano intravedere il colore. Forma un trio elegante e desiderabile con la Phyto-Poudre Compacte e il rossetto a lunga tenuta Le Phyto Rouge.

