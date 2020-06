Samsung The Sero arriva in Italia

Pubblicità

Samsung Electronics il lancia sul mercato italiano Samsung The Sero The Sero, l’ultimo arrivato nella gamma di Lifestyle TV dell’azienda coreana, che offre un’esperienza di visione totalmente rivoluzionaria, strizzando l’occhio a smartphone e tablet.

Samsung The Sero The Sero, che in coreano significa “verticale”, è infatti il primo TV che può ruotare per posizionare lo schermo in orizzontale o in verticale a seconda del contenuto trasmesso. Pensato per i Millennials e la Gen Z, e perfetto per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di intrattenimento senza confini tra il TV e il proprio smartphone, il nuovo e rivoluzionario Lifestyle TV è versatile edottimizzato per i contenuti dei social media, i servizi di streaming e i giochi. Una volta che lo smartphone viene connesso al The Sero, questo adatta l’orientamento dello schermo “tradizionale” ruotando di 90 gradi, per riprodurre i contenuti da device nel loro formato originale, quello verticale.

Una delle caratteristiche eccezionali di The Sero è la sua capacità di mirroring dello smartphone che, grazie alla funzione Tap View, avviene in modo semplice e automatico. Mediante la connessione WI-FI è infatti possibile abilitare la funzione Mirroring, che consente di riprodurre sul TV i file audio e video in riproduzione sullo smartphone: con Tap View, è sufficiente appoggiare delicatamente lo Smartphone al TV affiché questo rilevi automaticamente la connessione fra i dispositivi.

“I contenuti visivi tradizionali sono per la maggior parte generati in formato orizzontale. Tuttavia, gli utenti di oggi sono abituati a fruire i contenuti in formato verticale, attraverso i social media, i video musicali o alcuni filmati dei concerti e anche il gaming e si aspettano un TV che sia in grado di integrarsi appieno nel proprio stile di vita. The Sero amplifica l’esperienza mobile spostandola su uno schermo più grande, così da rispondere alle esigenze dei consumatori e continuando a garantire la tecnologia e la qualità che contraddistingue l’offerta Samsung” ha dichiarato Bruno Marnati, Responsabile Divisione Audio Video Samsung Electronics Italia.

Samsung The Sero The Sero: caratteristiche

The Sero combina l’eccellenza dei TV Samsung con un nuovo approccio alla tecnologia dell’home entertainment, offrendo un’esperienza d’uso mai vista prima, accompagnata da un design inconfondibile. Vincitore del premio per il design innovativo agli International Forum (IF) Design Awards, The Sero è un vero e proprio oggetto d’arredo. Il TV si distingue in qualsiasi spazio e offre una serie di funzioni di visualizzazione in standby per quando non è in uso, come poster, orologio, foto, sound wall o proiettore. The Sero è un prodotto stand-alone, non deve essere quindi montato a muro o appoggiato su un mobile. Il suo design, oltre ad arricchire ogni stanza della casa, gli consente di essere facilmente spostato da un ambiente all’altro.

La qualità dell’immagine e del suono sono alla base dei QLED TV 4K Samsung, che offrono un’esperienza di visione immersiva grazie all’Intelligenza Artificiale, e The Sero non fa eccezione. Adaptive Picture è la funzione che analizza le condizioni di luce dell’ambiente circostante e i contenuti visibili sullo schermo e regola luminosità e contrasto scena per scena al fine di garantire una perfetta qualità dell’immagine, indipendentemente dal fatto che il televisore venga guardato in una stanza luminosa o al buio. L’Amplificatore Intelligente della Voce (AVA) individua ed elimina i rumori esterni di sottofondo, grazie a un avanzato processo di elaborazione del segnale audio che rende automaticamente più chiare le voci sullo schermo per non distogliere l’attenzione dai dialoghi che contano. Gli altoparlanti premium da 60 W a 4.1 canali con tecnologia Dolby Digital Plus, nascosti nel supporto verticale, si collegano inoltre con facilità allo smartphone, diffondendo in tutta la stanza un suono avvolgente con bassi potenti.

The Sero, come tutti i Lifestyle TV Samsung, non solo è in grado di raggiungere il 100% del volume colore e di garantire una riproduzione cromatica realistica a prescindere dalla luminosità della scena, ma integra anche HDR10+, tecnologia di nuova generazione per la riproduzione di immagini dall’impatto visivo sorprendente. Lo standard HDR10+ consente, infatti, di regolare i livelli di luminosità, scena per scena, attraverso l’associazione di metadati dinamici.

Infine la funzione Ambient Mode+ offre nuove possibilità di utilizzo anche quando il televisore è spento. Oltre a fornire utili servizi quotidiani come informazioni meteo o notizie, permette al televisore di completare qualsiasi ambiente, di riprodurre la musica in sottofondo, e offre tutte le opzioni utili per creare l’atmosfera giusta.

Samsung ha deciso di rendere ancora più speciale il lancio di The Sero con un’esclusiva promozione valida fino a domenica 28 giugno. Acquistando il nuovo Lifestyle TV Samsung, i consumatori riceveranno in regalo lo smartphone Galaxy A71. Partecipare alla promozione è semplicissimo: dopo aver acquistato un TV The Sero promozionato sullo Shop online Samsung.com entro il 28 giugno 2020, sarà sufficiente registrare l’acquisto su Samsung Members entro il 13 luglio 2020, per ricevere l’innovativo smartphone Galaxy A71 in regalo.

Galaxy A71 fa parte delle ultime novità della linea Galaxy A, la famiglia di smartphone costruita per la nuova Era Live. Con un display Infinity-O Super AMOLED da 6,7 pollici, quattro fotocamere posteriori e una batteria più duratura, Galaxy A71 è perfetto per tenere il passo con lo stile di vita di oggi.