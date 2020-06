Riapre in sicurezza il Falkensteiner Hotels & Residences Jesolo

Pubblicità

Il Gruppo Falkensteiner Hotels & Residences ha deciso di attivare varie offerte per andare incontro agli ospiti proponendo incentivi per consentire di partire per le vacanze sereni. In particolare c’è il “Bonus ripartenza”, visto che l’estate 2020 rimarrà nei libri di storia. La vacanza al mare, con tutto il suo charme e la sua carica positiva svolge quest’anno un doppio ruolo, oltre che offrire divertimento diventa l’occasione per sciogliere le tante tensioni.

In Veneto, il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo si mostra come un gioiello di design fronte mare, impreziosito da arredi unici, mood raffinato, spazi ampi e accoglienti. La sua vocazione è quella di portare il Miami style nel Mediterraneo, più esattamente nel mare Adriatico, a Jesolo, simbolo senza tempo della Dolce Vita lagunare. L’hotel coniuga design e servizio a 5 stelle, conferendo alla storica località balneare della costa veneta un’impronta decisamente glamour, un tocco USA in un’esperienza tradizionalmente italiana. L’edificio è stato progettato dal rinomato architetto americano Richard Meier, mentre il famoso architetto Matteo Thun si è occupato del design degli interni. L’hotel dispone 126 alloggi di lusso di cui 101 camere doppie, 7 suite e 18 appartamenti, Poolbar Flamingo, Bar e ristorante Miami con cucina a vista, Beach Club con accesso diretto alla spiaggia privata e per gli amanti del benessere l’Acquapura SPA di 1.500 m² con piscina interna ed esterna. Non mancano gli spazi dedicati ai bambini come il Falky Club ed attività pensate per adulti e piccoli con programmi e spettacoli, campi da gioco al coperto, outdoor e in acqua, e molto altro (in base all’hotel del Gruppo).

Poi, la magia di Venezia, distante circa mezz’ora d’auto, da vivere con una prospettiva ancor più esclusiva: tour guidati ai migliori laboratori di Murano, sessioni di street-photography nelle strade di Murano e Torcello o tour in barca al tramonto alla scoperta delle installazioni della Biennale o delle isole meno battute, ma più affascinanti. Stagionalità delle materie prime e un forte legame con il territorio caratterizzano ancora di più un percorso gastronomico orientato a soddisfare ogni tipologia di esigenza, da quelle più healthy a quelle vegetariane e vegane. La grandissima spiaggia privata garantisce spazio per tutti e le passeggiate infinite regalano l’aria di completa libertà.

