La piattaforma Opensafe.store presenta una gamma molto ampia di possibili offerte: tra queste un gel igienizzante realizzato da un’azienda che si è riconvertita completamente in fase di emergenza, AREO GRAVITY. A raccontare l’esperienza a Lifestar è il CEO Sandro Andreotti.

Cos’è Aero Gravity e quale la sua mission

Aero Gravity è la seconda più grande galleria del vento verticale al mondo e l’unica in Italia. L’impianto di indoor skydiving più all’avanguardia dove vivere un’esperienza di volo mai provata prima d’ora.Dai bambini alle coppie, dalle famiglie ai gruppi di amici o di colleghi, dalle persone con disabilità per arrivare infine ai professionisti del volo ed agli skydiver. La nostra mission è dare a tutti la possibilità di provare un’esperienza unica e fuori dagli schemi.

Perché la scelta del gel igienizzante?

Negli scorsi mesi come tutto il mondo anche noi ci siamo trovati nella situazione più surreale che potessimo aspettarci in questo secolo, probabilmente una guerra ci avrebbe preso meno alla sprovvista rispetto a questo nemico invisibile che ancora a tutt’oggi non è stato sconfitto, tutto ciò che davamo per certo si è volatilizzato nel giro di pochi giorni lasciandosi dietro una coltre di paura e incertezze, come sentirsi togliere la terra da sotto i piedi.

Aero Gravity è stato da sempre più che un progetto una scommessa, siamo una realtà giovane abituata a guardare al futuro in chiave ambiziosa con una gran voglia di mettersi in gioco, il 2020 doveva essere l’anno in cui avremmo dovuto consolidare il successo senza più scuse legate alla novità…il post apertura…etc etc Ed invece il destino ci ha riservato 105 giorni di chiusura forzata nell’oblio del “lockdown”. Avremmo dovuto guardare i sogni sgretolarsi? No noi non ci siamo stati, abbiamo voluto giocare duro contro il nemico! Se i gel igienizzanti a base alcolica uccidono il virus e questi non potevano più essere reperiti sul territorio nazionale noi ci siamo rimboccati le maniche e smuovendo i nostri contatti internazionali siamo riusciti a mettere in piedi una linea di produzione, in questo modo siamo riusciti a sostenerci, quando per un’azienda così giovane avrebbe potuto paventarsi una possibile chiusura.

Quali e quanti sono per voi i benefici di essere su un portale – vetrina come OPENSAFE?

La diversificazione del nostro business con la produzione di gel igienizzante ci ha fatto capire quanto sia utile essere versatili, le aziende che in questi anni ci hanno scelto per i loro eventi all’ interno della nostra struttura in questi mesi sono diventate clienti per l’acquisto del nostro gel, la possibilità di mostrarci con dinamicità e tempismo è per noi oggetto di stimolo e crescita. Il mondo non deve fermarsi, dobbiamo continuare ad esistere, volando o igienizzando!

Come sta andando la riapertura della struttura?

Devo dire che attualmente stiamo lavorando al 70% in meno rispetto al 2019, la situazione non è eccezionale ma teniamo duro e vogliamo essere di esempio per chi si sente abbattuto e fatica a ripartire. Manteniamo il nostro listino prezzi senza apportare aumenti e confidiamo nella scienza per uscire da questa tremenda situazione.