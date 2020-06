Sognamo già tutti la spiaggia, il vento tra i capelli, l’abbronzatura, il mare e la salsedine sulla pelle ma ahimè sappiamo che estate vuol anche dire capelli danneggiati, lunghezze rovinate e danni provocati dai raggi UV. Aveda ha la soluzione giusta per accompagnarci nei prossimi mesi estivi e per prendersi cura dei nostri capelli. Sarà una gioia fare la doccia la sera dopo una giornata al sole con Sun care hair and body cleanser di Aveda, 96% di ingredienti di derivazione naturale. Un prodotto che serve per recuperare le energie, per rilassarsi ma anche per rimuovere tutti i residui di sabbia, impurità e salsedine che abbiamo accumulato sulla pelle e sui capelli durante tutta la giornata.

Formulato con mais e un sistema di detersione profonda a base di babassu, rimuove efficacemente il sale e i residui di prodotto così come i minerali presenti nell’acqua clorata delle piscine, che possono causare anche la perdita dell’abbronzatura. La sua formula aiuta anche a mantenere l’equilibrio idrolipidico, mentre l’olio di tamanu e l’olio di cocco biologico garantiscono un’idratazione duratura. Questo detergente è adatto a tutti i tipi di capelli grazie anche al tè verde, all’olio di girasole biologico certificato e alla vitamina E. Sun care hair and body cleanser è caratterizzato da un aroma dolce pure-fume™ di Aveda, che mescola neroli, ylang-ylang e altre essenze pure di fiori e piante. Modo d’uso: utilizzare su capelli e corpo bagnati durante la doccia; massaggiare e risciacquare abbondantemente.

www.aveda.it