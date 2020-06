Dopo tre mesi di intenso lavoro, il Family Spa Grand Hotel Cavallino Bianco di Ortisei, icona dell’ospitalità family della Val Gardena, è pronto a mettere in campo ancora più sicurezza e igiene rispetto ai suoi standard (già altissimi anche in passato), senza rinunciare a offrire ai propri ospiti un’esperienza magica e indimenticabile. Il Family Spa Grand Hotel Cavallino Bianco si trova nel centro di Ortisei (a 1.234 metri di altitudine), circondato dallo spettacolo delle Dolomiti, Patrimonio Unesco. Quando si hanno figli piccoli, troppo spesso si pensa di dover rinunciare ai servizi di un Grand Hotel. Il Cavallino Bianco nasce proprio per questo motivo: la sua filosofia consiste nell’accettare esclusivamente famiglie con bambini. Con uno staff preparatissimo che può seguire anche i neonati (accolti già da un mese di età), mamma e papà possono infatti dedicarsi allo sport, al relax o semplicemente stare un po’ da soli. E quando si decide di divertirsi tutti insieme, nessuna preoccupazione o timore: perché al Cavallino Bianco i bimbi sono i benvenuti ovunque, dai ristoranti alle piscine, fino all’area wellness.

A disposizione degli ospiti ci sono 104 spaziose suite familiari, dai 25 mq delle Family Petit Suite fino ai 140 mq della Grand Family King Suite. L’area benessere Aqva-Sana (2.890 mq), mette a disposizione degli ospiti piscine e idromassaggi per una superficie acquatica di 660 mq (la più grande dell’Alto Adige). Tra le molteplici offerte la Theresia’s Beauty & Spa, con una vastissima scelta di trattamenti (anche per bambini), la Palestra panoramica, la Sauna solo per famiglie e la Family Relax Lounge, con caminetto e letti “sogni d’oro”. Il Lino-Land è invece il mondo dei bimbi: 1.250 mq con un ristorante tutto per loro (e menu studiato da una nutrizionista), tantissimi giochi, la Family Play Room per giocare con mamma e papà, il Teenie-Club per i nostri piccoli adulti, oltre a un’assistenza professionale garantita per l’intera giornata. A noleggio tutto quello che può servire, dai passeggini agli scalda-biberon.

Le lezioni fitness, così come molte attività del Lino Land saranno svolte negli ampi giardini privati e protetti dell’hotel. Le varie cabinovie che conducono sull’altopiano dell’Alpe di Siusi (il più vasto di tutta l’Europa), sul Seceda, sul Rasciesa, si trovano a pochi passi dall’hotel e sono le destinazioni ideali per passeggiate giornaliere a piedi o in E-Bike con i propri familiari o insieme alle guide del Cavallino Bianco. Spazi immensi che si allungano a perdita d’occhio, aria fresca e i profumi dell’estate, per dimenticare tutto il resto.

L’hotel ha elaborato una sua strategia ben articolata di prevenzione e lotta a ogni forma di virus che potrete leggere sul sito.

