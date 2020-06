La linea creata da Ethimo insieme a Christophe Pillet si arricchisce con il nuovo lettino prendisole Grand Life. La collezione lounge dallo stile sobrio, caldo e raffinato, nata dalla voglia di esprimere l’autentico Italian Lifestyle, vede protagonista un nuovo complemento che riprende la stessa composizione materica e formale degli altri arredi e dove il comfort va di pari passo con l’estetica.

Spirito sartoriale e ampie proporzioni caratterizzano anche il lettino Grand Life, la cui funzione è resa straordinariamente confortevole dai soffici cuscini e dalle loro forme generose. La struttura è realizzata in teak con anima in metallo, che ne assicura la robustezza e solidità, mentre il caratteristico e raffinato intreccio in corda acrilica, che definisce gli schienali degli arredi lounge, è ripreso dal pratico piano d’appoggio riposto nella parte inferiore del lettino. Design contemporaneo e allure sofisticata, suggerita dalla nobiltà dei materiali, dei tessuti e dalla purezza delle linee, fanno di Grand Life il complemento perfetto per arredare gli spazi intorno alla piscina, le terrazze o i giardini dei più eleganti contesti residenziali o dell’accoglienza di lusso.

1 di 3

www.ethimo.com/it