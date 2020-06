Signorina Ribelle Bathline by Salvatore Ferragamo

Pubblicità

Divenuta in pochissimo tempo sinonimo di una femminilità creativamente dirompente, mai allineata, fedele alla propria identità e ai valori che la completano, la linea Signorina di Salvatore Ferragamo Parfums si allarga fino a comprendere tutta quella serie di piccoli gesti che, troppo spesso dati per scontati, vanno a costituire la quotidianità di ogni autentica Signorina Ribelle.

Nella formula, note sensoriali di mandarino, pera rossa e pepe rosa sono solo l’overture che prelude a una delicata aria di fiori di frangipani e gelsomino, sottolineata da un assolo di ylang ylang a cui fa da contrappunto una sinfonia di legni freschi in cui il sandalo viene stemperato da golosi sentori di gelato alla vaniglia e cocco.

Hair Mist

Una gestualità di bellezza che completa ogni beauty routine: Hair Mist è un delicato spray con una formula leggera che non unge e secca i capelli.

Il suo formato da 30ml permette di essere portato anche in borsa, per ravvivare la fragranza sulla chioma, ad ogni occasione. Da nebulizzare sulle lunghezze, Hair Mist non compromette la messa in piega e dona una persistenza discreta e prolungata.

Bath and Shower Gel

Un flacone iconico che racchiude bolle profumatissime e una texture generosa che lascia la pelle morbida e rigenerata. La schiuma del Bath And Shower Gel avvolge la pelle in un delicato abbraccio e inebria la mente con le note di Signorina Ribelle.

Body Lotion

Un’emulsione fresca e leggera che coccola tutto il corpo sulle golose note di Signorina Ribelle. Fresca e delicata, Body Lotion si assorbe in pochi istanti sublimando la pelle e le dona morbidezza ed elasticità, pronta per un altro giorno fatto di tanti nuovi piccoli gesti importantissimi.

