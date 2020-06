Falkensteiner Resort Capo Boi in Sardegna

Pubblicità

Un hotel a 5 stelle su misura per le famiglie che offre un servizio top e un pizzico di lusso, insieme a un tocco di magia, per incantare gli ospiti più piccoli. E per stupire anche mamma e papà. Il concierge a misura di bambino. Questa è una figura davvero speciale e la si trova solo in questo elegante resort. Si chiama “Falky Concierge” e il suo compito consiste nell’assistere i bimbi con suggerimenti e iniziative per renderli protagonisti delle loro vacanze e delle numerose attività che offre proprio il Falkensteiner Resort Capo Boi. Un esperto in materia che è in grado di entusiasmare il pubblico dei bambini. Oltre all’animazione di Falky-Land, sapientemente guidata dalla mascotte “Falky”, dalle sembianze di un pennuto, le famiglie trovano in questo paradiso incastonato in una delle parti più scenografiche e spettacolari della Sardegna, un grande playground dove giocare e divertirsi con un pet zoo dove accarezzare e foraggiare gli asinelli e le caprette.

L’Activity-Pool all’aperto, dove si nuota respirando i profumi del mare, propone giochi, sport, attività e divertimento per le famiglie. Da non perdere è il divertimento in spiaggia: tra le baie più belle di tutta l’isola, il mare cristallino diventa un luogo dove giocare, nuotare, fare snorkeling e costruire castelli di sabbia. Il Resort Capo Boi è situato nell’area marina protetta (dal 1999) di Capo Carbonara, uno dei gioielli che caratterizzano l’incantevole zona di Villasimius. E con un po’ di fortuna non mancherà l’occasione di vedere anche delfini o stenelle.

Per mamma e papà la raffinata Acquapura SPA Pool è il luogo dove rilassarsi e rigenerarsi. Dalla sala relax si passa direttamente alla piscina. Nuotando sotto le eleganti arcate, si accede direttamente all’area esterna, dove i lettini galleggianti invitano a prendere il sole, sdraiati nell’acqua. La raffinata area benessere di 750 metri quadri propone trattamenti e massaggi, tra cui quelli firmati Salin De Biosel, ad effetto detox e quelli di Anne Semonin.

A tavola lo chef Massimiliano Balia vizia tutti gli ospiti, dai più grandi ai più piccini. La scelta è vasta e incontra tutti i gusti: al ristorante La Piazzetta di Capo Boi si gode di un’impareggiabile vista mare; chi preferisce stare in spiaggia può cenare al Premium Dining-on-the-beach, L’Osteria del mare. Tipico italiano e La casa della pizza attendono gli amanti della cucina tradizionale italiana e i pizza–addicted. E per i più golosi c’è invece la Bottega del Gelato situata proprio sopra l’Infiniy-Pool: un’esperienza sensoriale per i palati sopraffini ideata da Marco Serra, uno dei migliori gelatieri d’Italia.

Pubblicità

1 di 7

Pubblicità

www.falkensteiner.com