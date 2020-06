Le soluzioni non “appese” di Toscanini

Pubblicità

Da cento anni Toscanini progetta e sperimenta soluzioni per appendere e ordinare con stile esclusivo capi e accessori. L’azienda, in occasione del centenario, presenta sul mercato due nuovi prodotti destinati al segmento hôtellerie e residenziale: lo stander Oliver e il portavaligia Lawrence. Entrambi i prodotti sono progettati per organizzare gli spazi, ottimizzandoli e garantendo un servizio di alta qualità.

Oliver è un pratico stander pensato per un uso domestico all’interno di cabine armadio, nella zona di ingresso oppure come proposta smart di guardaroba “destrutturato” per le seconde case o abitazioni moderne di giovani coppie o single. Nel mondo contract invece Toscanini propone lo stander per le zone ricevimento, le grandi suite oppure da utilizzare negli showroom. La sua struttura in essenza, disponibile in rovere trattato a cera o noce canaletto trattato ad olio, e dettagli rivestiti in pelle (bretelle e barra portabiti). Una soluzione dinamica e flessibile per ambienti domestici, contract e anche mondo retail. E’ possibile avere la versione con ruote per poterlo spostare facilmente. Lo stander, che misura cm L 148 x P 55 x h 158, può essere attrezzato con altre proposte Toscanini: portabiti e scatole da personalizzare.

Lawrence è un portavaligia progettato soprattutto per le suite d’hotel come elegante supporto destinato ai bagagli. Toscanini però propone questa versatile soluzione anche in ambito domestico in caso di ospiti o nella quotidianità per attrezzare con eleganza una cabina armadio o per arredare con funzionalità una camera da letto. Il portavaligia si può infatti richiudere facilmente se inutilizzato, riducendo così l’ingombro. La struttura di Lawrence è in faggio tinto noce canaletto e pelle con dettagli a contrasto. E’ disponibile in due dimensioni. Nella versione più piccola è presente un secondo ripiano di appoggio nella parte inferiore del portavaligia, sempre rivestito in morbida pelle. Le finiture possono essere personalizzate e declinate in base alle proprie esigenze di gusto e stile.

Toscanini da cento anni è un marchio innovativo e sempre orientato al futuro. Una continua fucina di soluzioni d’avanguardia e di alta qualità che vengono apprezzate in tutto il mondo.

