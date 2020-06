La linea Sakura Tokyo di Acca Kappa si arricchisce di due nuove gemme

Pubblicità

Acca Kappa è un brand di fama mondiale che, a partire dal Made in Italy più prezioso, dall’arte e dall’incontro tra natura e cultura, ha saputo allargare gli orizzonti e scoprire nuove forme di bellezza. Così, nelle parole di Elisa Gera, pronipote del fondatore Hermann Krull, ora alla guida dell’azienda, senza tradirne mai la vocazione originale: «Siamo orgogliosi di rappresentare il Made in Italy continuando a migliorare noi stessi e i nostri prodotti, rispettando il patrimonio culturale e inventando soluzioni per il futuro, in un cammino che mi piace immaginare come un nuovo Rinascimento. Se penso all’arte, da donna e amante della natura, scelgo La Primavera del Botticelli».

Così, non a caso, l’ultima creazione Acca Kappa profuma di primavera, si chiama Sakura Tokyo, l’albero di ciliegio che tra fine marzo e l’inizio di aprile, ogni anno, in Giappone, fiorisce in un trionfo di colori e fragranze delicate.

Una nuova esperienza olfattiva, estetica e culturale declinata in una linea preziosa. Oltre all’Eau de Parfum, sbocciano oggi due nuove gemme: Sakura Tokyo Latte per il Corpo e Sakura Tokyo Bagno Doccia.

Sakura Tokyo Latte per il Corpo unisce preziosi oli vegetali al miele e all’estratto di camomilla per uno speciale trattamento nutriente ed emolliente. La caffeina e l’estratto di carciofo aiutano a mantenere il giusto grado di elasticità della pelle e ne contrastano il rilassamento. Una crema che, applicata regolarmente con un leggero massaggio, aiuta a ritrovare un aspetto più tonico e levigato, non unge e lascia la pelle morbida e idratata.

Sakura Tokyo Bagno Doccia è formulato per detergere delicatamente la pelle rispettandone l’equilibrio e lasciandola morbida e vellutata. La fragranza delicata ai fiori di ciliegio è avvolgente e rilassante. Il bagno doccia contiene l’estratto di carciofo, ricco di preziose sostanze tonificanti e rivitalizzanti e l’estratto di camomilla con proprietà lenitive ed astringenti. Ideale per tutti i tipi di pelle, anche quelle secche e sensibili.

Da Acca Kappa, un nuovo abbraccio di petali per rifiorire nel corpo e nello spirito, da sperimentare con dolcezza ora che gli abbracci sono più che mai desiderati.

www.accakappa.com