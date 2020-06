Ripartenza per il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola

Pubblicità

Il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola-Tuscan Lifestyle si è diligentemente e rigorosamente preparato a rispettare tutte le nuove regole di igiene e social distancing ed accoglie di nuovo i suoi ospiti. Il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola corrisponde in pieno ai requisiti richiesti dalla “nuova normalità”: la posizione geografica centrale facilmente raggiungibile con la propria auto, la location isolata a picco sul mare, circondata da un vasto parco.

L’hotel dispone solo di 53 camere e suites arredate in uno stile sobriamente elegante e dislocate in unità celate dalla vegetazione, il servizio discreto e personalizzato che dona agli ospiti la sensazione di trovarsi in una casa dall’atmosfera esclusiva. Alcuni elementi sono veramente unici come il bar adiacente all’antica torre spagnola con un grande giardino alberato aperto sul panorama dello spettacolare tramonto sulle isole del Giglio e di Giannutri. La piscina a sfioro che prolunga lo sguardo sul magnifico mare azzurro dell’Argentario, il ristorante su una splendida terrazza a picco sul mare, dove gustare le prelibatezze dello chef con gli occhi puntati sull’infinito. A completare la gamma dei servizi, il beach club sulle rocce sotto l’albergo o gli stabilimenti balneari convenzionati sulle vicine spiagge. E ancora, il centro benessere dove prenotare trattamenti e massaggi. Inoltre, gli amici a 4 zampe vengono accolti con piacere e trovano in camera il Puppy Kit con tappetini assorbenti, sacchetti e ciotola per il cibo.

Le emozioni continuano a tavola con lo Chef Francesco Carrieri del Ristorante Torre d’Argento, fiero cultore della tradizione maremmana. La sua filosofia di cucina mette al centro stagionalità e qualità utilizzando solo materie prime freschissime, rigorosamente provenienti da fornitori locali. Nei piatti curati nei minimi dettagli la cucina toscana incontra le tecniche più innovative. Non mancano le proposte vegane, vegetariane, gluten free e menu dedicati ai bambini. Particolare attenzione inoltre alle allergie e intolleranze. La cantina propone un’ampia scelta di vini italiani con una particolare selezione di toscani e di prodotti unici del promontorio.

L’Hotel Torre di Cala Piccola ama definirsi inoltre “Tuscan Lifestyle”. Infatti nella piccola boutique viene proposto solo il meglio dell’artigianato del territorio: dai vini agli oli, dalle marmellate alla pelletteria, fino ai prodotti beauty della linea “Prima Spremitura” di Idea Toscana a base di olio extra vergine di oliva “Toscano IGP” biologico, oltre ad accessori come borse e scarpe in pelle, bigiotteria e tanto altro, tutto rigorosamente Made in Tuscany.

