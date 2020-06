Toric Slate Tourbillon, l’emblema del savoir faire di Parmigiani Fleurier

Pubblicità

Per il lancio della piattaforma digitale di WW, Parmigiani Fleurier è fiera di presentare il nuovo Toric Slate Tourbillon, un segnatempo unico che rappresenta la quintessenza dell’alta orologeria, la più raffinata. In effetti la cassa distintiva della collezione che si ispira alla colonna dorica dell’Antica Grecia, è associata per la prima volta a un Tourbillon. Questa complicazione dimostra il savoir faire eccellente della Manufacture e offre uno spettacolo sorprendente. Il Tourbillon posizionato sul quadrante color ardesia alle ore 7 – in ricordo dell’ora di nascita di Michel Parmigiani – attira lo sguardo del cliente. A questo movimento unico corrisponde la decorazione guilloche del quadrante.

Il colore delle lancette a giavellotto delle ore e dei minuti riprende l’oro rosa della cassa e una lunetta zigrinata impreziosisce il quadrante. Il segnatempo è dotato del movimento PF517, un calibro extra piatto a Tourbillon fluttuante, risultato derivante dall’esperienza e dagli studi della Maison. Il micromotore guilloche è in platino e i ponti sono decorati con motivi Côtes de Geneve.

