Setificante, Illuminante e Idratante Body Care by Biopoint

Tre referenze Biopoint Body Care per prendersi cura della pelle del corpo. Un trattamento smart che semplifica l’applicazione della crema idratante: il pratico nebulizzatore spray a 360° permette di raggiungere con facilità anche le zone più critiche del corpo. Bastano pochi secondi per una pelle idratata e perfettamente asciutta, senza la preoccupazione di macchiare i vestiti. Tre cocktail freschi e idratanti per il corpo che coniugano freschezza sensoriale a idratazione intensa e duratura grazie a una formula ad elevata concentrazione di principi attivi nutrienti e rivitalizzanti.

Crema Corpo Express Setificante

Morbidezza intensa e idratazione istantanea. Regala al corpo idratazione e morbidezza per una pelle straordinariamente setosa e profumata per tutto il giorno. Una preziosa formula con: HYDROVITON® PLUS e PROTEINE DELLA SETA – migliorano l’idratazione dell’epidermide contrastando la secchezza; BURRO DI KARITÈ – ultra nutriente, apporta morbidezza e splendore sin dalla prima applicazione; ESTRATTO DI PEONIA – la sua profumazione unica e raffinata avvolge il corpo per tutta la giornata.

Crema Corpo Express Illuminante

Illumina le pelle donando idratazione istantanea. Dona alla pelle splendore e lucentezza, regalando al corpo luminosità ed idratazione; il suo profumo esclusivo dura tutto il giorno. Una preziosa formula con: LUMINESCINA – apporta luminosità e splendore sin dalla prima applicazione HYDROVITON® PLUS e VITAMINA E – contrastano la secchezza della pelle e favoriscono il ripristino della naturale barriera cutanea OLIO DI ROSA – la sua profumazione unica e raffinata avvolge il corpo per tutta la giornata

Crema Corpo Express Idratante 48 H

Idrata, nutre e rivitalizza la pelle. Con una texture fresca e leggera ad assorbimento immediato, dona nuova morbidezza e compattezza per un benessere totale del corpo per 48 ore. Una preziosa formula con: PRO-MOIST COMPLEX – complesso proteico che rafforza la naturale barriera cutanea, trattenendo l’acqua all’interno della pelle e ottimizzandone l’impermeabilità. Idrata la pelle in superficie e in profondità con l’Estratto di Gelsomino – stimola la microcircolazione per un incarnato sano e radioso; L’estratto di Pappa Reale – noto per le proprietà antiossidanti, opera da scudo contro le aggressioni esterne, dando nuova forza e vigore alla pelle; Burro di Cacao – assicura nutrimento alla pelle e comfort applicativo.

La sua fragranza floreale avvolge il corpo come una fresca carezza.



