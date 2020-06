Visioni straordinarie e ambienti contemporanei con WallPepper

Pubblicità

La collezione Nuances di WallPepper® esprime la straordinaria capacità del colore di descrivere e personalizzare uno spazio, creando vere e proprie forme di interazione tra pareti, arredi, oggetti e funzione del luogo. La relazione stessa tra uomo e ambiente dipende anche dalla percezione sensoriale del colore. Delicati colori pastello, morbide trame astratte, delicate geometrie, affascinanti composizioni floreali e archetipi legati alla figura femminile e al suo fascino, stupefacenti architetture e paesaggi metropolitani, poetiche e fantasiose riproduzioni di ambienti domestici si alternano sulle nuove carte da parati WallPepper® della collezione Nuances.

Nell’arredamento d’interni, le Nuances di colore possono suscitare sentimenti o influenzare lo stato d’animo, quindi essere in grado in una stanza di condizionare l’attività che vi si svolge; in architettura possono creare particolari effetti visivi, mostrare un determinato volume o dettagli costruttivi.

L’energia e l’emozione del colore ‘emergono’, così, dalle superfici per raccontare un nuovo modo di vivere l’interior decor. Nelle sue diverse forme, il colore offre la possibilità di organizzare e conferire una dimensione agli ambienti, di generare benessere, di modulare gli effetti dell’illuminazione.

Le WallPepper® sono superfici decorative dalle infinite possibilità espressive e funzionali. Espressione di un Made in Italy di elevata qualità, sono realizzate solo con materiali naturali, eco-compatibili, privi di PVC e certificati, per rispondere a qualsiasi esigenza decorativa.

