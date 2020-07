Full immersion nella natura al Naturhotel Leitlhof

Pubblicità

L’hotel benessere della famiglia Mühlmann si prepara a riaccogliere gli ospiti in piena sicurezza, con proposte speciali per vivere al meglio la vacanza nel cuore delle Dolomiti. Ampi spazi, una rinnovata offerta di escursioni e sport all’aperto, relax nell’area wellness e per i primi ospiti un trattamento benessere a scelta in omaggio. Respirare l’aria fresca di montagna, svegliarsi circondati dal bosco e potersi finalmente rilassare senza preoccupazioni.

Il Naturhotel Leitlhof di San Candido si prepara ad accogliere di nuovo gli ospiti, con misure di sicurezza e igiene che garantiscono la vacanza benessere in tutta tranquillità e serenità. Saranno routine la disinfezione di tutte le aree e la sanificazione con ozono delle camere; al ristorante i tavoli saranno distanziati di 2 metri e la cucina lavorerà nel rispetto di tutte le norme igieniche, per il momento si eviterà il buffet e su richiesta sarà disponibile il servizio in camera. Si potrà accedere liberamente alla piscina esterna e alla sala relax, inoltre sarà possibile prenotare tutti i trattamenti spa, eseguiti seguendo le norme igieniche e con utensili sterilizzati. Per evitare l’attesa in reception sarà possibile fare un Pre Check-In prima dell’arrivo e per ogni evenienza rimane la possibilità di annullare gratuitamente la prenotazione fino a 48 ore prima dell’arrivo.

Il vero lusso è lo spazio, parola di Stephan Mühlmann, giovane proprietario del Naturhotel Leitlhof. «Il nostro hotel è situato fuori dal centro abitato, ai margini del bosco, quindi in una posizione naturalmente appartata dal grande flusso di persone. Abbiamo la fortuna di trovarci in un territorio magnifico, fra le Dolomiti di Sesto e il Parco naturale delle Tre Cime, e in particolare nel post lockdown vogliamo offrire la migliore esperienza a contatto con la natura, potenziando l’offerta di esperienze sportive e escursioni guidate, cercando percorsi fuori dalle rotte turistiche, dove scoprire insolite bellezze naturali e allo stesso tempo evitare i luoghi affollati. In quanto hotel totalmente sostenibile, stiamo adattando la struttura nel migliore dei modi per tutelare la sicurezza di ospiti e personale restando fedeli alla nostra filosofia, per esempio evitando di installare pannelli divisori se non necessari, evitando di produrre rifiuti. Gli ospiti del Leitlhof devono portare a casa il ricordo di una vacanza benessere di alto livello e senza rinunce, perché alla sicurezza e alla sostenibilità ci pensiamo noi».

L’Hotel è già certificato “hotel neutrale al clima” da Climate Partner di Monaco di Baviera e vanta importanti premi internazionali in questo campo. Un impianto unico e originale, controllato quotidianamente da un addetto specializzato, permette al Leitlhof di autoprodurre tutta l’energia di cui necessitano i diversi ambienti della struttura, abbattendone l’impatto ambientale.

