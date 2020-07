Music RHome Apartments dove la musica non si ascolta ma si crea!

Pubblicità

Music RHome è un progetto nato dal sogno di trasformare il turismo musicale come la nuova frontiera di turismo esperienziale. Il progetto nasce dall’idea di incentivare la crescita di un segmento importante, ancora poco sfruttato, del più ampio turismo culturale ed esperienziale ma in grado di attirare numerosi viaggiatori: il turismo musicale.

Considerato ad oggi un target di nicchia, racchiude un potenziale enorme sia grazie all’aumento di turisti che cercano nella località di destinazione un’esperienza da vivere sia perché ricopre una parte sostanziale del nostro patrimonio storico e culturale, in quanto la musica ha rappresentato e rappresenta una delle risorse più qualificanti dell’Italia.

Siamo il paese del “Bel canto” con un ventaglio musicale che oscilla dalla musica e opera classica di Puccini, Verdi, Rossini, Vivaldi al genio contemporaneo di cantautori come Lucio Dalla, Battisti, De Gregori, De Andrè, Guccini, Rino Gaetano…solamente per citarne alcuni.

Sono innumerevoli i musicisti e compositori italiani che hanno trovato nel paesaggio italiano una musa ispiratrice per le loro composizioni.



I luoghi della musica, gli itinerari, i paesaggi, le dimore legate ai musicisti, i teatri rappresentano un tesoro nascosto sviluppato solo in piccolissima parte.

Ma allora cos’è il progetto Music RHome?



Non solo case vacanze a tema musicale con tanto di strumenti, dove ogni minimo dettaglio è stato progettato e realizzato con scrupolo, ma alloggi che hanno l’anima di chi crede che l’Italia sia un paese che possa essere conosciuto attraverso un percorso autentico fatto di musica.

Un’ospitalità di qualità incentrata sulla musica e declinata in una rete territoriale che racchiuda accoglienza, esperienze, festival, artigianato, visite nei luoghi, enogastronomia e tutti quei servizi finalizzati a trasformare un luogo da visitare in una vera e propria esperienza.

Music RHome è un progetto ambizioso che riveste un carattere innovativo nell’ambito dei servizi in quanto si orienta a nuovi mercati nel settore del turismo.

Si sviluppa attraverso un brand di strutture extralberghiere dislocate in tutto il territorio italiano, in particolar modo nei luoghi che rivestono un ruolo importante nel panorama musicale.

Chi c’è dietro il progetto?

Music RHome nasce dalla determinazione di Sara Cicetti, un Ingegnere Gestionale che ha trasformato la propria vita per vivere delle sue passioni.

Nonostante la stabile carriera come Project Manager nel settore finanziario, dopo qualche anno inizia a sentire l’esigenza di creare un lavoro che coniugasse gli studi gestionali intrapresi con la sua più grande passione: la musica!

Sara non ha sogni irrealizzabili ma progetti concreti segnati da corsi di imprenditoria extralberghiera ed esperienza operativa nel settore. Serietà, professionalità e determinazione hanno sempre contraddistinto il suo percorso personale e professionale.

Questo quello che racconta del motivo che l’ha spinta a dedicarsi completamente al suo progetto: “Il desiderio di veder rinascere il mio paese riscoprendo la bellezza di ciò che abbiamo e il sogno di diffondere questa ricchezza inestimabile sono stati i due fattori che hanno trasformato un sogno nella realtà del progetto Music RHome. Tutto questo trasforma l’ospite che vorrà vivere la magia degli appartamenti Music RHome in un vero e proprio protagonista di un cambiamento e per questo sarà parte di un progetto unico ed ambizioso”. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli appartamenti Music RHome…

I Music RHome Apartments sono unici perché consentono di rendere tangibile la magia creata dalla musica, rivolgendosi in particolare ad amanti di emozioni musicali e proponendo loro ambientazioni a tema che siano garanzia di un’esperienza indimenticabile e irripetibile. Sono tutti accomunati dalla stessa cura per l’ospite, dall’alta qualità dei servizi, ed arredati con gusto ed in maniera originale.

Le pareti, ad esempio, sono tappezzate da spartiti musicali autentici ed utilizzati da Sara durante i suoi studi e all’interno sono presenti strumenti musicali a disposizione degli ospiti!

Il progetto al momento è articolato in due case vacanze situate a Roma nell’autentico quartiere di San Lorenzo.

Music RHome Notturno: Una colorata sala conviviale che, con le sue pareti tappezzate di autentici spartiti, ti farà subito immergere in un’atmosfera musicale. A tua disposizione strumenti per poter suonare e divertirti da solo/a o in compagnia. Una cucina completamente attrezzata ove la presenza del grande tavolone in legno al centro ti farà venir voglia di condividere quanto cucinato. Le cascate di note musicali sulle pareti blu della zona notte poi, contraddistinta dal soffitto a volta con gli originali mattoncini, conciliano indubbiamente il sonno.

Music RHome Preludio: Immagina di varcare la soglia e trovarti di fronte ad una maestosa parete composta di spartiti musicali autentici che, assieme al soffitto a volta con i suoi caratteristici mattoncini, compongono una melodia perfetta.

Qui tutto ruota attorno alla musica, perfino il tavolo della cucina, è fatto a mò di plettro e la camera matrimoniale, con il suo bagno interno e le cascate di note musicali sulle sue pareti verdi, diventa un piccolo gioiello che attende solo di essere scoperto.

Viviamo in un Paese con ricchezze paesaggistiche e culturali uniche al mondo che spesso non sappiamo sfruttare e valorizzare. Preservare la terra in cui siamo cresciuti non è solamente un piacere ma un dovere morale che restituisce una ricchezza impagabile!

www.musicrhome.com