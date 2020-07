Notics, il letto dal design moderno con contenitore

Pubblicità

L’azienda Noctis, affermata realtà con 30 anni di storia nel settore dei letti imbottiti 100% Made in Italy, presenta Secret Box®: l’innovativo sistema contenitore per letti con giroletto alto 17 cm, ideato e brevettato dall’Azienda, che nasconde una funzionale area segreta, dove poter allocare cuscini, coperte o oggettistica varia. Secret Box® è costituito da un originale cassetto su guide e un vano contenitore che scorre all’interno del telaio del letto; la movimentazione avanti/indietro che regola le funzioni, lo rende alternativamente visibile/invisibile. Un brevetto innovativo che riconferma Noctis quale azienda all’avanguardia nella ricerca e nella sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche per garantire il benessere e il confort più assoluti della casa contemporanea.

Qui di seguito una selezione di modelli che possono essere accessoriati con Secret Box®; tutti appartenenti alla collezione Hug – disegnata dallo Studio di progettazione Eva in.design in collaborazione con l’ufficio tecnico di Noctis – che comprende letti dalle linee comode e accoglienti per rilassarsi in un grande “abbraccio”, come dichiarato nel nome.

Il programma Hug di Noctis è pensato per chi desidera avere un prodotto esclusivo, grazie alle infinite combinazioni possibili, in grado di donare grinta e personalità a qualsiasi ambiente e di soddisfare qualsiasi esigenza d’arredo o di gusto personale.



www.noctis.it