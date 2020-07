La cucina contemporanea di Scandola Mobili

Pubblicità

Scandola Mobili presenta un nuovo modello di cucina della collezione Maestrale: un nuovo concept di cucina dove la passione per il legno incontra uno stile contemporaneo deciso. La nuova cucina Maestrale ha un carattere moderno non solo per le linee essenziali e pulite, ma anche per i diversi materiali impiegati che, in abbinata al legno massello di abete di prima qualità, garantiscono un risultato in linea con i trend attuali.

Le basi della cucina a parete hanno ante Bea con dogatura Carruba e si caratterizzano per la totale assenza di nodi. I pensili sono laccati color Caramello, una tonalità calda che crea contrasto e rende più vivace la composizione. I vani a giorno sono in ferro e donano un look industriale all’insieme. Le venature a vista dominano l’isola e il bancone della cucina, entrambi realizzati in legno vecchio finitura Grey. Mentre le colonne sono in una finitura effetto cemento color Peltro.

La cucina Maestrale di Scandola Mobili è un progetto innovativo anche nelle dimensioni. La composizione presenta lo zoccolo da 6 cm e l’anta da 78 cm, interpretando così le tendenze moderne. Il mix eclettico di materiali e finiture rende questo modello di cucina contemporanea ma allo stesso tempo calda e avvolgente, secondo la filosofia dell’azienda.

Scandola Mobili, infatti, progetta e produce da sempre arredi pensati per trasmettere benessere a chi li vive. Un’attenzione alle persone e all’ambiente che si traduce nell’utilizzo di legni provenienti esclusivamente da zone soggette a rimboschimento controllato e nell’uso di vernici all’acqua, completamente atossiche.

www.scandolamobili.it