Hotel CalaCuncheddi a Capo Ceraso, Olbia

Pubblicità

La forza del mare, la magia della natura all’Hotel CalaCuncheddi a Capo Ceraso. Per meglio accogliere i Clienti in questa delicata fase post Covid, il Team di CalaCuncheddi ha adottato tutte le precauzioni necessarie per garantire comfort, salute e sicurezza agli ospiti e allo staff. I Clienti troveranno alla riapertura un luogo magico e meravigliosamente sereno per trascorrere una vacanza in totale libertà.

Il Resort è dotato di una spiaggetta privata distante solo pochi passi, dedicata agli ospiti, in cui godere una vacanza lontani da tutto e da tutti. CalaCuncheddi dispone di 79 camere e suite dotate di balconi e terrazze. Gli arredi delle camere e suite rigorosamente Made in Italy, firmati Molteni e Artemide, sono stati studiati per offrire comfort, privacy e tranquillità. I due ristoranti, Asarena a bordo piscina e Asumari a pochi passi dal mare, sono disposti su uno spazio molto ampio e arioso, circondati da una natura meravigliosa. Pranzare o cenare qui significa riscoprire la libertà di sentirsi le uniche persone al mondo. Inoltre, lo chef Domenico Dapas accompagna l’ospite in uno straordinario viaggio nella cultura del gusto a kilometro zero, offrendo una cucina sarda dai sapori autentici, rivisitata in chiave moderna.

E ancora, una piscina infinity, accesso privato alla spiaggia, fitness center vista mare e un piccolo centro congressi. Fiore all’occhiello di CalaCuncheddi è la Spa, realizzata in collaborazione con Gessi, l’esclusivo brand di design che ha trasformato questo spazio in un’oasi di benessere. La Soha Medi-Spa regalerà esperienze uniche offrendo trattamenti con prodotti naturali fino al 99% utilizzando erbe medicinali, frutti e spezie del luogo. Il CalaCuncheddi è abbracciato da un bellissimo parco privato dove fioriscono ulivi secolari e piante autoctone. Basta una passeggiata nella natura incontaminata, accompagnati soltanto da profumi e colori, per respirare una nuova libertà.

Insomma, mare turchese, ottimo cibo, tanto relax, tramonti mozzafiato, meta perfetta per staccare la spina anche in un weekend lungo, ideale per una vacanza all’insegna della tranquillità, del benessere e della buona cucina.

Pubblicità

1 di 3

Pubblicità

www.calacuncheddi.com