La linea L’Oréal, perfetta per combattere i segni del tempo

Photo by Lucija Ros on Unsplash

La pelle è il biglietto da visita della bellezza ma anche espressione diretta del grado di salute di cui godiamo.

La scelta di combattere i segni del tempo coinvolge in prima battuta proprio la pelle. E’ infatti l’epidermide a mostrare le prime ed inequivocabili tracce del trascorrere del tempo, soprattutto se le riserviamo scarsa cura.

Uno stile di vita sano, ed una dieta corretta ricca di acqua, cibi antiossidanti, sali minerali e vitamine, contribuiscono in maniera del tutto naturale ed efficace a mantenere la pelle in buone condizioni. Il resto dipende dalla scelta e dall’uso di prodotti adeguati, realizzati con ingredienti natural, perfetti per combattere i segni del tempo.

Creme antiage, idratanti e antiossidanti: un aiuto fondamentale per limitare i segni del tempo

Un’ottima beauty routine quotidiana è il primo passo per combattere i segni del tempo. I passaggi fondamentali considerano l’uso di prodotti antiage, idratanti e antiossidanti, accompagnati da corrette operazioni di pulizia profonda della pelle, detersione quotidiana, ed utilizzo di prodotti in grado di proteggere dai raggi solari, dalle intemperie e dall’inquinamento.

L’aiuto della cosmesi per combattere il passare degli anni

L’aiuto della cosmesi si rivela fondamentale. E’ importante però fare le scelte opportune in base al tipo di pelle, optando per i prodotti adeguati.

Quel che è certo è che non possono mancare una crema antirughe, in grado di proteggere, stimolare il rinnovamento cellulare e prevenire l’acuirsi delle rughe, un siero anti-age e un trattamento per combattere le increspature che si formano attorno agli occhi. Non ci si può sottrarre al formarsi di quelle antiestetiche grinze attorno agli occhi, ma se ne può limitarne l’incidenza e la profondità fin quasi a renderle invisibili. Vedi questo prodotto consigliato e scoprirai come correggere, ridensificare e rimodellare lo sguardo grazie alla concentrazione di ingredienti quali l’acido ialuronico frammentato e la caffeina, perfetti per correggere le imperfezioni e ritendere la pelle aiutati anche da un utile applicatore metallico, che vanta un chiaro effetto drenante.

Il siero anti-age un aiuto straordinario per prevenire e combattere le rughe sul viso

Inserito a pieno titolo fra i trattamenti d’urto, il siero anti-age aiuta a combattere i segni del tempo riducendo la profondità delle rughe presenti sul volto grazie all’azione sinergica dei componenti, fra cui spiccano l’acido ialuronico e il collagene. Se il primo consente di limitare l’incidenza delle rughe grazie all’effetto distensivo, il secondo aiuta a rinnovare i tessuti, ridensificandoli e rendendoli più compatti.

Perfetto per l’epidermide femminile questo è un toccasana anche per le pelli maschili.

Il potere della ginnastica facciale

Combinati all’uso di prodotti cosmetici è bene non disdegnare gli esercizi di ginnastica facciale. Unire le due soluzioni si rivela un autentico portento per ottenere una pelle tonica, sana e luminosa. E’ sufficiente dedicare pochi minuti al giorno a specifici movimenti che coinvolgono la fronte, gli occhi, la bocca e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Combattere i segni del tempo a tavola

E’ opportuno combattere i segni del tempo anche a tavola privilegiando alimenti antiossidanti come la frutta e la verdura, i cibi ricchi di omega 3 come il pesce azzurro e il salmone, la frutta secca con elevata concentrazione di omega 6, e poi latte, uova e grano saraceno.

Ed è ancora la natura a regalarci ottimi nutrienti per la pelle come l’olio di mandorle dolci e l’olio di jojoba, perfetti per massaggi elasticizzanti.