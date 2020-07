Malo, collezione uomo/donna Primavera Estate 2020

Pubblicità

L’ispirazione per la nuova collezione di Malo è giocata sul tema del viaggio e su quattro palette cromatiche: il blu, il bianco, le tonalità di rosso e di verde che invitano l’occhio in un caleidoscopio di paesaggi. Colori, luce e vitalità si fanno spazio tra linee morbide, materiali pregiati, dettagli di stile, nel segno di un’artigianalità tutta italiana.

Malo, storico marchio fiorentino specializzato in maglieria di cashmere, presenta la collezione uomo/donna Primavera Estate 2020. Protagonisti, nei capi sia uomo che donna, i tessuti e i materiali pregiati lavorati con sorprendente perfezione e che raccontano al tatto storie di popoli e culture raffinate. Cashmere, cotone Makò, seta, fresco di lana proposti nei codici stilistici che da decenni contraddistinguono Malo: stile, eleganza ed eccellenza. Gli accessori completano il total look della nuova collezione: borse, marsupi, zaini, sandali, sneakers, slippers, cinture e portachiavi in pelle, cappelli in carta tessile e cashmere, stole in seta o cashmere.

www.malo.it