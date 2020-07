Lo scrittoio S 1200 di Thonet

Pubblicità

Concepite per risparmiare spazio, le piccole scrivanie sono diventate, negli ultimi anni, un componente d’arredo indispensabile nella case contemporanee. Thonet propone oggi lo scrittoio S 1200, disegnato appositamente per creare un angolo di lavoro-studio in casa. Il progetto di Randolf Schott si ispira alla collezione dei mobili classici in stile Bauhaus sviluppati in casa Thonet.

Lo scrittoio poggia su un telaio in tubolare d’acciaio, la cui inclinazione è studiata proprio per consentire alla persona di alzarsi comodamente in piedi e il poggiapiedi garantisce una postura rilassata. Un ingegnoso sistema di gestione dei cavi permette di nascondere allo sguardo gli inestetici fili elettrici: le spine multiple scompaiono dentro ad una rete applicata sotto al piano della scrivania, mentre i cavi passano invisibili dalla scrivania alla presa di corrente attraverso speciali clip dotate di calamita (ThonetClip®) che possono essere fissate in qualsiasi punto del telaio posteriore in tubolare d’acciaio.

Lo scrittorio compatto, raffinato e funzionale S 1200 si abbina perfettamente agli altri mobili in tubolare d’acciaio di Thonet e a tutte le sedie e poltrone della collezione.

