Ultimune Refresh Defense Mist, un nuovo successo by Shiseido

Dopo il lancio, nel 2014, di Ultimune Power Infusing Concentrate, ora Shiseido crea Ultimune Refresh Defense Mist: tutto il potenziale di Ultimune in uno spray dall’immediato effetto rinfrescante e idratante. Studiato per contrastare gli effetti della calura estiva, aiuta la pelle a sentirsi sempre e ovunque fresca e idratata, per un viso dall’aspetto più fresco, uniforme e luminoso. Pratico e portatile, può essere utilizzato più volte al giorno e offre tutta l’efficacia di Ultimune quando e dove serve.

Dopo aver osservato l’influenza negativa esercitata dal calore sulla funzionalità cutanea, i Ricercatori Shiseido hanno formulato Uchimizu Technology™ con Double-Refreshing Complex che dona una prolungata sensazione di freschezza. Abbassando la temperatura cutanea, aiuta a normalizzare i processi di difesa e a preservare l’innata vitalità della pelle, mentre l’acqua termale di Kirishima offre refrigerio e idratazione.

Lo spray si avvale anche di ImuGeneration Technology™. Grazie alle note proprietà antiossidanti dell’estratto di fungo Reishie alla radice di Iris migliora le capacità di autodifesa della pelle, aumentandone l’idratazione e la vitalità. Contiene inoltre UTM Complex e un mix botanico a base di estratto di foglie di Gingko Biloba che accresce il potere difensivo della pelle.

Ultimune Refresh Defense Mist è un siero in particelle ultra fini da vaporizzare sul viso per donare freschezza e idratazione istantanee e garantire alla pelle forza, protezione e benessere anche in caso di esposizione a temperature elevate. Ispirato alla tradizione giapponese dell’Uchimizu, dona un aspetto immediatamente più fresco, levigato e luminoso con una sola applicazione. Rinfresca e idrata per 8 ore la pelle mantenendo il suo sistema immunitario efficiente anche alle elevate temperature estive.

La fragranza con note di rosa e loto ha un effetto positivo sull’umore, riduce i livelli dell’ormone dello stress per rinforzare la funzione immunitaria della pelle: ImuCalmCompound™.

