Le cabine doccia walk-in di Provex, per un ambiente bagno elegante

Tra le numerose cabine doccia Provex, segnaliamo alcuni modelli walk-in, in grado di garantire diversi vantaggi: uno spazio più ampio riservato alla doccia, un’accessibilità più semplice e una migliore facilità di pulizia. Si tratta di JOLLY JD, LOOK LW-5 e MODULA MR-1: eleganti soluzioni in grado di regalare alla stanza da bagno una mise raffinata e moderna.

Tutti i modelli citati sono dotati di profili a parete con tecnologia Silicon Free, sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex, che prevede una guarnizione speciale in pvc resistente all’acqua con conseguenti benefici in termini di igiene e pulizia. Inoltre, l’installazione è eseguita con il sistema SMS che facilita e velocizza la posa e la regolazione della cabina, senza modificarne l’estetica, e le lastre possono essere sottoposte su richiesta al trattamento High Glass che riduce l’aggressione del calcare, facilita le operazioni di pulizia e igienizza le pareti in vetro, proteggendole dai batteri al 98% e mantenendole brillanti nel tempo.

Grazie alla straordinaria capacità dell’Azienda di lavorare sul fuori misura, è possibile richiedere anche soluzioni personalizzate in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente e di rispondere alle richieste di interior designer e architetti, costantemente alla ricerca di prodotti raffinati, funzionali e dallo stile minimal.

Come tutti i prodotti Shower di Provex, anche JOLLY JD, LOOK LW-5 e MODULA MR-1 sono conformi alla norma EN 14428:2004 e sottoposte a severi test di sicurezza tecnico-funzionale e durata, oltre a numerose prove di resistenza all’urto, di rottura, di tenuta all’acqua e di durata dei cicli di vita.

