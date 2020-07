La nuova collezione Beautiful Earth by Susan Rockefeller di Swarovski

Pubblicità

La regista e conservazionista Susan Rockefeller ha ideato insieme ad Atelier Swarovski una collezione sul bambù e il panda. I suoi disegni parlano della nostra natura e la sua fragilità e della potenza delle forze naturali che ci danno vita.

La linea di 15 pezzi comprende orecchini con borchie e pendenti, collane, bracciali, anelli cocktail, gemelli e una borsa che risplende di sfumature di cristallo verde. I cristalli taglio baguette e taglio pera accennano alla forma del bambù e il motivo del panda luccica nei cristalli Pointiage.

La collezione Beautiful Earth by Susan Rockefeller sostiene la Nature Conservancy. Infatti, contribuirà ad aumentare la consapevolezza del lavoro dell’organizzazione in Cina per proteggere e ripristinare l’habitat naturale dell’iconico panda gigante attraverso la protezione delle foreste, la piantagione di alberi, la sensibilizzazione della comunità locale e l’educazione.

Susan Rockefeller ha commentato: “Sono entusiasta di condividere questa collezione con il pubblico globale dell’Atelier Swarovski e di condividere il mio amore per la nostra bella Terra. La mia speranza è che le tonalità del blu, del verde e dei cristalli chiari regalino a chi indossa questi modelli un’infinità di scintille e divertimento e un ricordo della profonda bellezza e del mistero della natura”.

