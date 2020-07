Pubblicità

Sono le cime che svettano oltre i 3.000 metri della Valle Aurina (BZ) e le montagne dalle quali scorgano rigogliose cascate a custodire il regno naturale che avvolge l’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat, 5 stelle connubio tra lifestyle alpino e noblesse italiana, circondato da un giardino di 30mila mq. Qui, dove il versante meridionale delle Alpi della Zillertal incontra le pendici delle Dolomiti, si apre un mondo di possibilità all’aria aperta da vivere con le attenzioni di una vacanza intima e personalizzata, dove gli ampi spazi consentono di rispettare con estrema tranquillità distanze e sicurezza.

Lezioni di yoga nel respiro degli alberi sono solo alcune delle attività organizzate dall’hotel, da cui partire per seguire i percorsi da trekking tematici che si inerpicano tra rose alpine, imponenti massicci rocciosi, ruscelli vivaci e paesaggi emozionanti, da scoprire anche in mountain bike o in e-bike, a cavallo o praticando rafting. La Valle Aurina è un eldorado per escursionisti, scalatori e amanti del parapendio, che possono ammirare da prospettive inedite questo universo baciato dalla natura e bagnato da scintillanti laghi alpini, come il Lago di Gola, il Lago della Chiusa o il Lago di Selva dei Molini. E per salire sempre più alto, anche in estate, ci sono gli impianti di risalita di Klausberg e Speikboden.

La sostenibilità in questa lussuosa struttura è di casa: dai materiali con cui è stata realizzata al recupero del calore negli impianti di refrigerazione per la produzione di acqua calda, dalla raccolta differenziata e il riciclo, affidato ad una persona che se ne occupa, al risparmio energetico, fino alla cucina, dove si usano prodotti di stagione e di produzione ecologica. Il ristorante gourmet propone piatti mediterranei a base di ingredienti locali, come topinambur, patate della Val Pusteria, sedano rapa, barbabietola, maialino, carne e formaggio di capra forgiato tra pascoli di masi come il Kleinstahlhof. Pane fresco fatto con diverse farine, tante tipologie di formaggi, marmellate, non mancano mai sulle tavole. Il benessere è il mantra di ogni attività e culmina con la cosmetica di lusso di The Art of Beauty by La Prairie, in cui rilassarsi con trattamenti specifici per ogni esigenza ispirati alla natura e di alta qualità, tra cui alcuni all’oro, caviale e platino. Non manca una grande piscina in giardino e all’interno l’area saune e la Spa salina dal cuore di cristallo.

Foto di Solane Roussel Foto di Solane Roussel Foto di Solane Roussel L’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat è dog friendly, con servizi dedicati come il dogsitter, dotazioni per gli amici a 4 zampe, la formula Dine with my dog per cenare insieme in un’area dedicata e propone tanti itinerari da condividere con il proprio amato cane. Fino al 9 agosto 2020, i “Giorni di benessere alpino” comprendono 2 notti con la mezza pensione e l’uso dell’area Wellness & Spa, un massaggio facciale “libertà di pensiero” e un massaggio completo “il massimo del piacere”, con la possibilità di partecipare al programma di relax ed esercizio dell’hotel. Il prezzo è a partire da 432 euro a persona. Mai come ora la ricerca dell’equilibrio per il corpo e la mente è preziosa. La proposta del Luxury Hideaway & Spa Retreat Alpenpalace valida fino al 9 agosto 2020 è dedicata proprio a chi vuole tornare “In equilibrio”. Sono comprese 3 notti in mezza pensione e uso della Spa, un massaggio totale Abhyanga e flusso di olio sulla fronte Shirodhara, un massaggio ayurvedico alla testa Shiroabhyanga con bagno ayurvedico Avaghana e la partecipazione al programma di relax ed esercizi. Il prezzo è a partire da 683 euro a persona. Pubblicità Restando in tema di benessere, i “Giorni Spa da sogno by La Prairie” fino al 9 agosto 2020 comprendono 3 notti in mezza pensione e uso dell’area wellness, un esclusivo trattamento viso La Prairie, un trattamento corpo “Spa Alpin Diamonds” con La Prairie Energizing Bath ed un bicchiere di champagne con successivo trattamento. Il prezzo è a partire da 723 euro a persona, con lo sconto del 10% sull’acquisto di tutti i prodotti La Prairie. Per un weekend prolungato nell’anima delle vette della Valle Aurina, l’offerta “Tempo di montagna – pausa benessere” fino al 9 agosto 2020, valida dal giovedì alla domenica, comprende 3 notti con mezza pensione e uso della Spa, la gita tra i tesori delle Alpi nel Museo dei Minerali, un buono beauty di 50 euro e l’HolidayPass Premium. Il prezzo è a partire da 498 euro a persona. “Estate, sole & Valle Aurina” è la ricetta per la spensieratezza: 7 notti fino al 9 agosto 2020, inclusa la mezza pensione e l’ingresso Spa, 2 escursioni guidate tra cui una nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, un viaggio in carrozza, l’ingresso a Castel Tures, la salita e discesa sul Monte Klausberg, la visita al Museo dei Minerali, un buono beauty di 100 euro e l’HolidayPass Premium sono a partire da 1.232 euro a persona.