Les Beiges Summer of Glow di Chanel

Pubblicità

Ispirato allo stile di vita rilassato della Costa Azzurra, Les Beiges by Chanel salpa questa stagione con una collezione esclusiva: Summer Of Glow.

La collezione Les Beiges Summer Of Glow regala all’estate una ventata di libertà. Leggera, ispirata all’aura e allo spirito libero di Mademoiselle Chanel, questa nuova collezione è un invito a rivelare la propria essenza, la propria freschezza, la propria bellezza. Con un solo desiderio: un effetto pelle “baciata dal sole”, con labbra e sguardo illuminati da tonalità calde dai riflessi corallo. Un’energia che pervade fino alla punta delle dita, con smalti dai colori estivi.

Per la nuova stagione, Les Beiges Poudre Belle Mine Illuminatrice gioca con ombre e luci, accende il colorito di una luminosità leggera, accentuata da pigmenti luminosi dai riflessi dorati. La formula è completata da un estratto di kalanchoe, noto per le sue proprietà idratanti e antiossidanti. Les Beiges Poudre Belle Mine Illuminatrice si applica a piccoli tocchi sugli zigomi, su tutto il viso, o per modellare i volumi del viso, la polvere si applica con ampi movimenti dall’interno verso l’esterno, o con l’estremità del pennello a mezzaluna, sulla parte alta della fronte, sul mento e sul profilo del naso per strutturare i tratti. Disponibile in 2 tinte: Sand (medio-leggera), Sunset (intensa).

Sublimatore del colorito delicatamente iridato, Les Beiges Fluide Enlumineur Belle Mine è un raggio di sole da applicare sul viso e sul corpo. La pelle appare subito fresca, luminosa e abbronzata. La sua consistenza, ultra fine e setosa, crea un riflesso luminoso ottimale per offrire un glow puro e trasparente. Grazie al filtro sublimatore arricchito di madreperle, è perfetto per un ritocco immediato. La formula di questo sublimatore è composta per il 69% da acqua e da un emolliente di origine marina. Incredibilmente sensoriale, si applica con la punta delle dita, a piccoli tocchi per strutturare i tratti del viso (sulla parte alta degli zigomi, sulle guance, sul profilo del naso e sul bordo superiore delle labbra), o come base makeup per una luminosità naturale. Può essere applicato anche sul décolleté e sul corpo per intensificare la luminosità della pelle. Disponibile in 2 tinte: Pearly Glow (avorio perlato), Sunkissed (bronzo perlato).

Pubblicità

Soleil Tan è un prodotto cult che oggi si unisce alla linea Les Beiges e cambia nome, divenendo Crème Belle Mine Ensoleillée. Leggera ed estremamente delicata, questa crema-gel diventa un tutt’uno con la pelle per rivelarne al meglio la bellezza naturale. La sua sorprendente consistenza, densa e leggera, facile da applicare, è racchiusa in una formula dal giusto equilibrio tra una cera di origine naturale, per un’applicazione fondente, e delle polveri minerali per un effetto radioso. Inoltre, l’estratto di kalanchoe preserva la bellezza del colorito. Facile da prelevare grazie al suo packaging, si applica con un pennello KABUKI sui punti del viso solitamente baciati dal sole: le guance, il naso, la fronte e il mento. È una crema adatta a strutturare i contorni del viso (applicata nell’incavo delle guance con movimenti circolari) o in total look (a piccoli tocchi, da sfumare dal centro del viso verso l’esterno). Disponibile in un’unica tonalità Soleil Tan Bronze Universelle: bronzo perlato.

La luminosità di un effetto radioso con Les Beiges Palette Regard Belle Mine Naturelle, una palette di cinque colori, caldi come i paesaggi della costa mediterranea, facili da indossare e da abbinare. Ogni ombretto porta i segni distintivi di un’estate leggera e radiosa, dalle tonalità cangianti: un beige crema delicato, un beige pesca delicato e satinato, un corallo con scintillii dorati e rosa, un corallo pesca, un marrone tortora. Una tavolozza di ombretti ispirati ai raggi luminosi del sole. Questa palette multiuso può essere utilizzata come base o come ombretto. Gli ombretti si utilizzano da soli o abbinati tra loro. La tinta più chiara consente di catturare la luce nell’angolo dell’occhio e sotto le sopracciglia. Quella più scura, invece, può essere applicata come liner sotto la palpebra inferiore o sulle sopracciglia per infoltirle.

Pubblicità

Con Les Beiges Baume à Lèvres Belle Mine, le labbra si rivestono di un corallo luminoso. Con la sua consistenza fondente e cremosa, arricchita con burro di moringa e con un derivato della vitamina E, Les Beiges Baume à Lèvres Belle Mine nutre, protegge e avvolge le labbra di un piacevole confort. Composto di oli emollienti, offre un elevato potere idratante per labbra perfettamente curate e meglio protette dalla secchezza cutanea. Fin dalla prima applicazione, le labbra sono levigate, morbide e delicatamente colorate, per un risultato fresco e luminoso. Disponibile in un’unica tonalità Warm: corallo luminoso.

A completare questa nuova collezione Summer Of Glow sono gli smalti dai colori che fanno pensare a un’albicocca inondata di sole o a un lampone zuccherato. Le due nuove tinte di Les Vernis sono vibranti, piccole prelibatezze da applicare sulla punta delle dita per un effetto laccato. Ultra resistente, sottile e brillante, lo strato di colore applicato offre un risultato uniforme a lunghissima tenuta. Disponibile in 2 tinte: Cruise (corallo vibrante) e Sailor (corallo rosa).

#SUMMEROFGLOW #LESBEIGES #CHANELMAKEUP