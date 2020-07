Dolomiti Wellness Hotel Fanes, wellness, natura e lusso 5 stelle

Pubblicità

Benessere esclusivo in ambienti di design fedeli alla tradizione alpina nello storico hotel di San Cassiano. Nato da un antico maso, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes offre puro relax in totale privacy nella nuova area wellness con private spa e trattamenti beauty innovativi. Fuori, ad attendere gli ospiti, la natura incontaminata delle Dolomiti dell’Alta Badia.

Tradizione e lusso sono le parole chiave che hanno guidato la famiglia Crazzolara nella realizzazione di quello che oggi è il maestoso Resort. L’apparente contrasto si rivela la vera anima dell’hotel adagiato sulla terrazza più soleggiata di San Cassiano, con panorama unico sulle Dolomiti dell’Alta Badia. Tutti gli ambienti, eleganti e curati nei minimi dettagli, offrono ogni comfort per l’ospite in un arredamento moderno e lineare, che richiama la tradizione grazie all’utilizzo di materiali naturali – legno, marmo e pietra – e alla collezione di arredi e oggetti antichi della tradizione ladina.

Benessere a 360° nei 3.000 mq di area wellness con diversi tipi di saune, bagno turco, bagno sole, sanarium, idromassaggio con acqua salina; inoltre piscine coperta e esterna, infinity pool di 25 metri su terrazza panoramica. L’ampia offerta di massaggi e trattamenti è arricchita dai nuovi ambienti spa: 12 nuove suite fra cui Aemotio Spa con particolare lettino ad acqua riscaldato e due Fanes Private Suite, esclusive e spaziose cabine trattamento dove vivere un paio d’ore indimenticabili con la propria dolce metà. La suite Regno del Cirmolo è una pura immersione nel benessere di tradizione alpina: gli interni in caratteristico legno di cirmolo diffondono un gradevole e benefico profumo nella stanza, che comprende anche sauna al fieno e all’esterno vasca salina circolare. Caratteristiche della suite Regno del Fanes sono invece ampio bagno turco e due originali vasche da bagno ricavate ciascuna da un unico tronco di castagno, per fare un bagno al siero di latte, di vinaccioli o di oli aromatici all’interno di una autentica opere d’arte. Interamente dedicata al trattamento di punta è invece la stanza Caveau, dal design raffinato sui colori nero e oro, che richiama i prodotti dell’omonima linea cosmetica, naturali rimpolpanti e anti-aging, una vera cura per la pelle.

Il wellness continua a tavola, grazie alla cucina genuina e biologica dello Chef Claudio De Marc, che nei suoi piatti valorizza le materie prime del territorio rivisitando la ricca tradizione gastronomica altoatesina. Un buon piatto non può che essere accompagnato da un’etichetta pregiata della fornita cantina vini dell’hotel.

