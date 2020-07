Aurora Penne, prestigiosi strumenti di scrittura da oltre 100 anni

Pubblicità

L’azienda Aurora Penne nasce nel 1919, oggi guidata dalla Famiglia Verona coinvolta nel mondo della scrittura da quattro generazioni e rappresentata da Cesare Verona, Presidente e Amministratore Delegato, quarta generazione. Le creazioni Aurora sono vere e proprie “opere d’arte” strumenti di scrittura la cui bellezza trova eco nella perfezione meccanica. Le penne sono realizzate grazie alle abilità dei maestri artigiani e delle tecnologie più innovative attualmente a disposizione. La manifattura indipendente permette un controllo della qualità dal design alla produzione garantendo al brand una totale autonomia in termini creativi e con una costante tensione all’eccellenza.

“Siamo l’unica azienda del settore della scrittura 100% Made in Italy, attraverso la comunicazione desideriamo veicolare tutti i nostri valori: l’artigianalità, la storia, la famiglia, la passione, l’eccellenza del prodotto, la cultura legata al segno e alla scrittura come forma eterna di espressione. Desideriamo valorizzare la penna, soprattutto la stilografica, come oggetto contemporaneo, personale, che diventa parte di ognuno, e accessorio di intramontabile attualità” – commenta Cesare Verona.

Attualmente il brand Aurora è distribuito in 50 paesi nel mondo. All’interno della manifattura la produzione, include strumenti di scrittura di differenti tipologie, rollers, penne a sfera, e soprattutto penne stilografiche, compresa la realizzazione interna del pennino in acciaio o oro che si fregia del punzone 5TO. Tra le penne più iconiche: 88, Optima, Ipsilon, Hastil e Thesi. Numerosi illustri designer hanno collaborato alla creazione di penne tra cui Marcello Nizzoli, Marco Zanuso, Giorgetto Giugiaro, Giampiero Bodino. Aurora firma anche collezioni di orologi e di accessori di pelletteria di grande pregio.

