Soluzioni salvaspazio firmate FerreroLegno

FerreroLegno, preminente realtà italiana nel settore della produzione di sistemi di apertura per interni, propone un gamma di sistemi scorrevoli e pieghevoli che grazie a modalità di apertura particolari permettono di recuperare lo spazio mancante all’interno dell’ambiente domestico, senza rinunciare all’estetica, alla praticità e al comfort. Ideali per far guadagnare centimetri preziosi, queste soluzioni Speciali – coordinabili con numerosi modelli del marchio – donano un tocco personale e offrono spazi interni più ampi, accoglienti e con maggiori possibilità di arredo.

Particolarmente indicato per ambienti piccoli e passaggi ridotti, il modello Rolling si declina in tre diversi sistemi di scorrimento: Rolling Magic, il sistema di porte scorrevoli a parete esterno muro con binario invisibile, Rolling Scrighi, la soluzione interno muro e Rolling Prima, la scorrevole esterno muro.

Quando gli spazi e i passaggi sono tanto stretti da non ospitare una porta a battente e la parete non abbastanza lunga per una scorrevole, le soluzioni proposte da FerreroLegno sono Modula e Indue, entrambe con ante pieghevoli che coniugano performance ed estetica.

Tutte le proposte di FerreroLegno sono soluzioni intelligenti al servizio delle esigenze di lifestyle contemporaneo ma anche elementi d’arredo che si adattano allo stile individuale grazie alle molteplici personalizzazioni possibili in termini di finiture e materiali.



www.ferrerolegno.com