Capelli al vento con be curly™ curl enhancer by Aveda

Pubblicità

Dimentichiamoci del phon. Questo è il momento perfetto per lasciare asciugare i capelli all’aria aperta e avere un look più naturale e, perché no, un po’ selvaggio. Il prodotto ideale per creare un effetto ondulato naturale è be curly curl enhancer di Aveda, una crema styling formulata con proteine di grano idrolizzate e aloe biologica certificata. Intensifica i ricci, riduce l’effetto crespo e dona lucentezza ai capelli.

È caratterizzato da un aroma Pure-Fume™ di Aveda, che combina limone, geranio, bergamotto e arancia certificati biologici insieme ad altre essenze pure di fiori e piante. Consiglio dell’hairstylist: per ottenere onde morbide, applicare be curly enhancer sui capelli umidi suddivisi in piccole ciocche. Attorcigliare ogni sezione su se stessa e lasciare asciugare all’aria. Per creare onde con più volume fin dalle radici, applicare il prodotto sui capelli umidi su lunghezze e punte; fare due trecce boxe braids attaccate fin dalle radice. Dopo una buona dormita, la mattina successiva districare i capelli con le dita.

www.aveda.it