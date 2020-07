The Chedi Andermatt, tra benessere e gourmet

Pubblicità

Con la riapertura dei confini da e per la Svizzera, The Chedi Andermatt è pronto ad accogliere gli ospiti italiani per un’estate in quota all’insegna della sicurezza, con la garanzia del servizio eccellente e della massima privacy di sempre.

Il 5 stelle lusso alpine-chic, incastonato nel cuore delle Alpi Svizzere (vera e propria opera d’arte architettonica progettato da Jean Michel Gathy), si conferma buen ritiro d’elezione per chi voglia concedersi un soggiorno a stretto contatto con la natura alla ricerca di aria pura, benessere e sport, ma senza rinunciare alle tentazioni gourmet. Perfetta destinazione estiva per gli amanti del Golf, grazie al campo da campionato 18 buche di Andermatt. A disposizione degli ospiti vi sono 123 camere e suite; l’incredibile The Spa & Health Club con piscina interna panoramica di 35 metri, piscina riscaldata esterna, 10 Spa suite private e palestra di ultima generazione; una proposta F&B d’elezione curata dallo Chef de Cuisine Armin Egli, che unisce le tradizioni gourmet d’Oriente e Occidente.

Le tre lussuose signature suite Furka, Gemsstock e Gotthard assicurano una riservatezza ancora maggiore, mettendo a disposizione degli ospiti cucine completamente attrezzate e Spa private dove rilassarsi nell’intimità della propria camera dopo una giornata all’aria aperta.

Rifugio imperdibile al termine di una giornata intensa, o per chi voglia dedicarsi esclusivamente al recupero del proprio equilibrio psico-fisico, la Spa accessibile ai soli ospiti di The Chedi Andermatt mette a disposizione 2.400 mq di spazio fra piscina panoramica interna, piscina esterna e wet area; mentre nuovi protocolli di accesso e fruizione delle diverse aree assicurano un’esperienza di benessere completa e senza pensieri.

Al suo primo debutto estivo, il The Japanese by The Chedi Andermatt, il più alto ristorante di autentica cucina giapponese in Europa inaugurato a dicembre 2019. Fratello del ristorante The Japanese (1 stella Michelin) interno all’hotel e gestito anch’esso dall’Executive Chef Dietmar Sawyere, il nuovo indirizzo si trova in cima al monte Gutsch a 2.300 metri slm e nei mesi invernali si è imposto come tappa imprescindibile per i viaggiatori gourmet nella regione. The Chedi Andermatt è affiliato The Leading Hotels of The World e Swiss Deluxe Hotels.