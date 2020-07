Pubblicità

La vita delle donne è intensa e piena di impegni. Riunioni, cene, sport, viaggi, sempre connesse. Il ritmo frenetico di tutti i giorni richiede di tanto in tanto un istante di relax, un momento per concedere una pausa alla propria pelle per offrirle tutta l’idratazione e l’attenzione che merita. La nuova maschera-balsamo Hydra Beauty Camellia Repair Mask by Chanel, idratante e lenitiva, regala un momento di confort che illumina la giornata. Come coccola, come tocco di luminosità prima di un appuntamento o come azione mirata sulle zone del viso che ne hanno bisogno, questo nuovo trattamento nutriente si inserisce alla perfezione nella routine di bellezza.

Per ritornare alla sua naturale luminosità, l’epidermide ha bisogno di fare il pieno di ingredienti idratanti e nutrienti. Hydra Beauty Camellia Repair Mask, arricchita con principi attivi idratanti e nutrienti derivati dalla camellia japonica e con estratto di zenzero blu antiossidante, restituisce alla superficie della pelle i lipidi essenziali. Fondendosi con l’epidermide, questa maschera balsamo, dalla consistenza cremosa, la nutre e la idrata. Subito rivitalizzata e lenita, la pelle torna ad essere levigata e vellutata. Avvolgente e riparatrice, la maschera offre una sensazione di confort immediato. Dopo un allenamento in piscina, un viaggio in aereo… Dopo l’applicazione, che può essere personalizzata (uno strato generoso, sottile o a zone), la pelle è nutrita e rimpolpata. Non tira, ritrova la sua elasticità e un livello di idratazione ottimale. Le imperfezioni causate dalla disidratazione scompaiono, il colorito è più uniforme e luminoso.

Una maschera, tre modalità di posa

Proprio come le donne a cui la Ricerca CHANEL si ispira da sempre, Hydra Beauty Camellia Repair Mask è multitasking. Che si opti per un’applicazione generosa, un utilizzo veloce o un impiego per un sollievo mirato, questa maschera-balsamo garantisce un risultato su misura ad ogni applicazione.

• Tocco di luminosità: applicare una generosa quantità di maschera sul viso e lasciare in posa per 10 minuti, e risciacquare con acqua tiepida.

• Coccola immediata: applicare una piccola quantità di prodotto sul viso. Lasciare agire 10 minuti e massaggiare per far assorbire l’eccesso. Non risciacquare.

• Sollievo mirato: prelevare una piccola quantità di prodotto e applicare sulle zone da trattare, massaggiando delicatamente. Questo utilizzo mirato si integra perfettamente in un rituale “multitasking”, che prevede l’applicazione di diverse maschere su differenti zone del viso in funzione delle necessità della pelle.

Insomma, una maschera che regala una sensorialità unica.